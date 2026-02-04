Nvidia готує $20 мільярдів для інвестицій у розробника ChatGPT: що відомо про угоду

Технологічний гігант Nvidia наближається до угоди про інвестування близько $20 мільярдів у OpenAI, що може стати частиною рекордного раунду фінансування розробника ChatGPT обсягом до $100 мільярдів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними джерел агентства, OpenAI прагне залучити до $100 мільярдів фінансування, що підвищить ринкову оцінку компанії до приголомшливих $830 мільярдів.

У боротьбу за партнерство з лідером ринку штучного інтелекту також вступили Amazon та SoftBank. Компанії розглядають тісні зв'язки з OpenAI як стратегічну перевагу, що дозволить випередити конкурентів у глобальній гонці технологій.

Переговори між Nvidia та OpenAI тривають вже кілька місяців і супроводжуються суперечливими повідомленнями. Планувалося закрити угоду ще у вересні, проте процес загальмувався через сумніви Nvidia.

Гендиректор Nvidia спростував чутки про невдоволення і заявив, що планує зробити "величезні" інвестиції в OpenAI, які можуть стати найбільшими в історії галузі.

Nvidia також розглядає можливість участі у наступних раундах залучення капіталу та майбутньому виході стартапу на біржу (IPO).

Незважаючи на фінансове зближення, між компаніями зберігається напруга. За наявною інформацією, OpenAI була незадоволена продуктивністю деяких останніх чипів Nvidia та активно шукає альтернативних постачальників з минулого року.

Водночас Сем Альтман, очільник OpenAI, публічно пом’якшив ситуацію, назвавши чипи Nvidia "найкращими у світі" та підтвердивши намір залишатися великим клієнтом компанії протягом тривалого часу.

Нагадаємо, у вересні корпорація Nvidia погодилася інвестувати 5 мільярдів доларів у корпорацію Intel, та заявила, що обидві компанії спільно розроблятимуть чипи для ПК та центрів обробки даних.

Nvidia і Україна

Україна активно розвиває сферу штучного інтелекту, вважаючи її одним із ключових елементів цифрової трансформації та прискореного економічного зростання. Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.