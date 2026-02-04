Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Nvidia готує $20 мільярдів для інвестицій у розробника ChatGPT: що відомо про угоду

Nvidia, долари
Nvidia планує інвестувати $20 мільярдів у OpenAІ / Shutterstock

Технологічний гігант Nvidia наближається до угоди про інвестування близько $20 мільярдів у OpenAI, що може стати частиною рекордного раунду фінансування розробника ChatGPT обсягом до $100 мільярдів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними джерел агентства, OpenAI прагне залучити до $100 мільярдів фінансування, що підвищить ринкову оцінку компанії до приголомшливих $830 мільярдів.

У боротьбу за партнерство з лідером ринку штучного інтелекту також вступили Amazon та SoftBank. Компанії розглядають тісні зв'язки з OpenAI як стратегічну перевагу, що дозволить випередити конкурентів у глобальній гонці технологій.

Переговори між Nvidia та OpenAI тривають вже кілька місяців і супроводжуються суперечливими повідомленнями. Планувалося закрити угоду ще у вересні, проте процес загальмувався через сумніви Nvidia.

Гендиректор Nvidia спростував чутки про невдоволення і заявив, що планує зробити "величезні" інвестиції в OpenAI, які можуть стати найбільшими в історії галузі.

Nvidia також розглядає можливість участі у наступних раундах залучення капіталу та майбутньому виході стартапу на біржу (IPO).

Незважаючи на фінансове зближення, між компаніями зберігається напруга. За наявною інформацією, OpenAI була незадоволена продуктивністю деяких останніх чипів Nvidia та активно шукає альтернативних постачальників з минулого року.

Водночас Сем Альтман, очільник OpenAI, публічно пом’якшив ситуацію, назвавши чипи Nvidia "найкращими у світі" та підтвердивши намір залишатися великим клієнтом компанії протягом тривалого часу.

Нагадаємо, у вересні корпорація Nvidia погодилася інвестувати 5 мільярдів доларів у корпорацію Intel, та заявила, що обидві компанії спільно розроблятимуть чипи для ПК та центрів обробки даних.

Nvidia і Україна

Україна активно розвиває сферу штучного інтелекту, вважаючи її одним із ключових елементів цифрової трансформації та прискореного економічного зростання. Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.

Автор:
Тетяна Бесараб