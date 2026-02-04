Nvidia готовит $20 миллиардов для инвестиций в разработчика ChatGPT: что известно о сделке

Технологический гигант Nvidia приближается к соглашению об инвестировании около $20 млрд в OpenAI, что может стать частью рекордного раунда финансирования разработчика ChatGPT в размере до $100 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным источников агентства, OpenAI стремится привлечь до $100 миллиардов финансирования, что повысит рыночную оценку компании до ошеломляющих $830 миллиардов.

В борьбу за партнерство с лидером рынка искусственного интеллекта также вступили Amazon и SoftBank. Компании рассматривают тесные связи с OpenAI как стратегическое преимущество, позволяющее опередить конкурентов в глобальной гонке технологий.

Переговоры между Nvidia и OpenAI продолжаются уже несколько месяцев и сопровождаются противоречивыми сообщениями. Планировалось закрыть сделку еще в сентябре, однако процесс затормозился из-за сомнений Nvidia.

Гендиректор Nvidia опроверг слухи о недовольстве и заявил, что планирует сделать "огромные" инвестиции в OpenAI, которые могут стать крупнейшими в истории отрасли.

Nvidia также рассматривает возможность участия в следующих раундах привлечения капитала и предстоящем выходе стартапа на биржу (IPO).

Несмотря на финансовое сближение между компаниями сохраняется напряжение. По имеющейся информации, OpenAI была недовольна производительностью некоторых последних чипов Nvidia и активно ищет альтернативных поставщиков в прошлом году.

В то же время, Сэм Альтман, глава OpenAI, публично смягчил ситуацию, назвав чипы Nvidia "лучшими в мире" и подтвердив намерение оставаться крупным клиентом компании в течение длительного времени.

Напомним, в сентябре корпорация Nvidia согласилась инвестировать 5 миллиардов долларов в корпорацию Intel и заявила, что обе компании будут совместно разрабатывать чипы для ПК и центров обработки данных.

Nvidia и Украина

Украина активно развивает сферу искусственного интеллекта, считая ее одним из ключевых элементов цифровой трансформации и ускоренного экономического роста. Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.