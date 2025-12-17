Amazon ведет переговоры об инвестициях около 10 миллиардов долларов в OpenAI

Технологический гигант Amazon ведет переговоры о масштабном вложении средств в разработчика ChatGPT, компании OpenAI. Сумма инвестиций может составить около 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным источников агентства, сделка способна поднять оценку OpenAI до более чем 500 миллиардов долларов.

Стратегическое партнерство

Reuters отмечает, что потенциальное сотрудничество усугубляет уже существующие связи между компаниями, ведь в ноябре OpenAI подписало соглашение на 38 миллиардов долларов по использованию облачных сервисов Amazon.

Новое финансирование позволит разработчику ИИ конкурировать в условиях жесткой гонки за создание систем, превосходящих человеческий интеллект.

Ранее подобные многомиллиардные соглашения с OpenAI уже заключили такие лидеры рынка, как Nvidia и Oracle.

Путь к оценке в триллион долларов

Переговоры с Amazon проходят в важный для OpenAI период трансформации.

Компания активно готовит основу для первичного публичного размещения акций (IPO), по результатам которой ее стоимость может взлететь до 1 триллиона долларов.

Переход от некоммерческих истоков к модели общественно полезной корпорации позволил OpenAI эффективнее привлекать капитал, сохраняя при этом стратегические отношения с Microsoft, владеющей сейчас 27% акций разработчика.

Риски и ожидания инвесторов

Несмотря на ажиотаж, рынок сохраняет осторожность. Инвесторы внимательно следят за тем, оправдают ли себя огромные затраты на ИИ-инфраструктуру и останется ли спрос на эти технологии стабильно высоким.

Динамический характер переговоров свидетельствует о гибкости стратегии OpenAI в поиске новых партнеров для обеспечения своих финансовых и технических преимуществ на годы вперед.

Amazon в Украине

Официального представительства Amazon в Украине нет. Прямая доставка по Украине доступна только для части товаров. Большинство украинцев используют сервисы перевозчиков-форвардеров (Новая Почта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Однако Украина уже активно сотрудничает с Amazon Web Services (AWS). Интеграция технологий OpenAI в облачную инфраструктуру Amazon может означать, что украинское Минцифры получит доступ к наиболее продвинутым инструментам ИИ через уже существующие партнерства.

Ранее Amazon объявил об инвестициях в объеме до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.