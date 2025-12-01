Amazon и Google представили совместный сервис для более быстрого подключения между облаками

Amazon и Google объявили о запуске совместно разработанного многооблачного сетевого сервиса, призванного удовлетворить растущий спрос на стабильное и быстрое подключение.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Новое решение позволит клиентам устанавливать частные высокоскоростные соединения между вычислительными платформами двух техногигантов в считанные минуты – вместо недель, как это происходило ранее.

Сервис представлен менее чем через полтора месяца после масштабного сбоя AWS 20 октября, который нарушил работу тысяч вебсайтов по всему миру и временно вывел из строя популярные сервисы, включая Snapchat и Reddit. По оценкам Parametrix, убытки американских компаний от инцидента составили от 500 до 650 млн долларов.

Новое решение объединяет возможности Interconnect-multicloud от AWS и Cross-Cloud Interconnect от Google Cloud, обеспечивая более высокую совместимость и удобство работы в облачной среде.

"Это сотрудничество между AWS и Google Cloud является фундаментальным смещением в многооблачной подключенности", - отметил Роберт Кеннеди, вице-президент по сетевым сервисам AWS.

В Google Cloud отмечают, что сервис упрощает перемещение данных и приложений между облаками. Одним из первых пользователей новой технологии стала компания Salesforce.

Компании-разработчики облачных технологий – Alphabet, Microsoft и Amazon – продолжают инвестировать миллиарды долларов в инфраструктуру, способную выдерживать возрастающие нагрузки, возникающие из-за бума искусственного интеллекта и увеличения интернет-трафика.

Облачный бизнес Amazon остается самым мощным в мире: в третьем квартале 2025 года AWS получила 33 млрд долларов дохода – более чем вдвое больше 15,16 млрд долларов Google Cloud.

Ранее Amazon объявил об инвестициях в объеме до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.