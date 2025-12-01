Запланована подія 2

Amazon і Google презентували спільний сервіс для швидшого підключення між хмарами

Amazon і Google спростили обмін даними між хмарами / Depositphotos

Amazon та Google оголосили про запуск спільно розробленого багатохмарного мережевого сервісу, покликаного задовольнити зростаючий попит на стабільне та швидке підключення. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Нове рішення дозволить клієнтам встановлювати приватні високошвидкісні з’єднання між обчислювальними платформами двох техногігантів за лічені хвилини – замість тижнів, як це відбувалося раніше.

Сервіс презентовано менш ніж через півтора місяця після масштабного збою AWS 20 жовтня, який порушив роботу тисяч вебсайтів по всьому світу й тимчасово вивів з ладу популярні сервіси, включно зі Snapchat і Reddit. За оцінками Parametrix, збитки американських компаній від інциденту становили від 500 до 650 млн доларів.

Нове рішення об’єднує можливості Interconnect-multicloud від AWS та Cross-Cloud Interconnect від Google Cloud, забезпечуючи вищу сумісність і зручність роботи в багатохмарному середовищі.

"Ця співпраця між AWS та Google Cloud являє собою фундаментальний зсув у багатохмарній підключеності", – зазначив Роберт Кеннеді, віцепрезидент із мережевих сервісів AWS.

У Google Cloud наголошують, що сервіс спрощує переміщення даних і застосунків між хмарами. Одним із перших користувачів нової технології стала компанія Salesforce.

Компанії-розробники хмарних технологій – Alphabet, Microsoft та Amazon – продовжують інвестувати мільярди доларів в інфраструктуру, здатну витримувати зростаючі навантаження, що виникають через бум штучного інтелекту та збільшення інтернет-трафіку.

Хмарний бізнес Amazon залишається найпотужнішим у світі: у третьому кварталі 2025 року AWS отримала 33 млрд доларів доходу – більш ніж удвічі більше за 15,16 млрд доларів Google Cloud.

Раніше Amazon оголосив про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США. 

Автор:
Тетяна Гойденко