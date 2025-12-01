Amazon і Google презентували спільний сервіс для швидшого підключення між хмарами

Amazon та Google оголосили про запуск спільно розробленого багатохмарного мережевого сервісу, покликаного задовольнити зростаючий попит на стабільне та швидке підключення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Нове рішення дозволить клієнтам встановлювати приватні високошвидкісні з’єднання між обчислювальними платформами двох техногігантів за лічені хвилини – замість тижнів, як це відбувалося раніше.

Сервіс презентовано менш ніж через півтора місяця після масштабного збою AWS 20 жовтня, який порушив роботу тисяч вебсайтів по всьому світу й тимчасово вивів з ладу популярні сервіси, включно зі Snapchat і Reddit. За оцінками Parametrix, збитки американських компаній від інциденту становили від 500 до 650 млн доларів.

Нове рішення об’єднує можливості Interconnect-multicloud від AWS та Cross-Cloud Interconnect від Google Cloud, забезпечуючи вищу сумісність і зручність роботи в багатохмарному середовищі.

"Ця співпраця між AWS та Google Cloud являє собою фундаментальний зсув у багатохмарній підключеності", – зазначив Роберт Кеннеді, віцепрезидент із мережевих сервісів AWS.

У Google Cloud наголошують, що сервіс спрощує переміщення даних і застосунків між хмарами. Одним із перших користувачів нової технології стала компанія Salesforce.

Компанії-розробники хмарних технологій – Alphabet, Microsoft та Amazon – продовжують інвестувати мільярди доларів в інфраструктуру, здатну витримувати зростаючі навантаження, що виникають через бум штучного інтелекту та збільшення інтернет-трафіку.

Хмарний бізнес Amazon залишається найпотужнішим у світі: у третьому кварталі 2025 року AWS отримала 33 млрд доларів доходу – більш ніж удвічі більше за 15,16 млрд доларів Google Cloud.

Раніше Amazon оголосив про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США.