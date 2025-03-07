Amazon слідує за Google, впроваджуючи ШІ для запобігання повеням

Компанія Amazon Web Services (AWS) використовує штучний інтелект для боротьби з ризиками повеней в Арагоні, Іспанія, де компанія інвестує €15,7 млрд ($17 млрд) у нові дата-центри, пише AI4Future.

Ініціатива спрямована на посилення місцевої інфраструктури перед природними катастрофами.

Нещодавно Google зробив черговий крок у напрямку пом’якшення наслідків повеней завдяки інструментам прогнозування на основі штучного інтелекту. Його Flood Hub інтегрує карти історичних підтоплень, огляд басейнів річок і настроювані шари даних, щоб покращити оцінку ризику повеней.

У Нігерії та Бангладеш організації, підтримувані Google, використовували прогнози на основі ШІ, щоб завчасно розподіляти фінансову допомогу тисячам людей, допомагаючи громадам підготуватися до стихії.

Міжнародний комітет порятунку (IRC) та некомерційна організація GiveDirectly застосовували Flood API від Google для надання фінансової допомоги та оперативного реагування в зонах високого ризику. Ці технології на базі ШІ допомагають урядам, дослідникам і гуманітарним організаціям посилювати стійкість до повеней у всьому світі.

Підхід Google перегукується з ініціативою Amazon щодо захисту від повеней в Іспанії, демонструючи, як технологічні гіганти застосовують штучний інтелект для боротьби з кліматичними загрозами.