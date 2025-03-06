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Alibaba випустула нову модель ШІ та намагається конкурувати з DeepSeek

Alibaba Qwen
Alibaba Qwen. Фото: AI SUPREMACY

У 2025 році платформа Qwen від Alibaba Group Holding Ltd претендендує на те, щоб зрівнятися не лише з DeepSeek, а й із творцем ChatGPT OpenAI. У четвер, 6 березня, вона випустила свою останню версію ШІ QwQ з відкритим вихідним кодом.

Про це повідомляє Вloomberg.

Нова модель ШІ, як стверджує Alibaba, працює так само добре, як DeepSeek, використовуючи лише малу частину даних. Під керівництвом генерального директора Едді Ву компанія переорієнтується на свої основні сильні сторони, ключовими компонентами яких є хмарні обчислення та та розвиток штучного інтелекту, інтерес до якого росте у всьому світі.

Китайські компанії виявляють креативність у навігації з торговельних обмежень та розробки більш ефективних моделей ШІ.

Країна з населенням 1,4 мільярда людей запустила кілька перспективних стартапів та проектів у галузі ІІ, тоді як її провідні гравці інтернету витратили роки на інвестування та розробку інфраструктури для підтримки таких нових підприємств. З урахуванням того, що досвід DeepSeek ставить під сумнів необхідність у передовому дорогому обладнанні для ШІ від таких компаній, як Nvidia, яке США заборонили продавати в Китаї, перспективи китайських компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту, схоже, покращуються. Наступна модель штучного інтернету DeepSeek, який підірвава світову індустрію штучного інтелекту, також може з'явитися у Китаї. Ще одним гравцем на ринку вважають ByteDance Ltd. та її бот Doubao. А чат-бот Yuanbao AI від Tencent Holdings Ltd цього тижня ненадовго очолив рейтинг завантажень для iPhone.

Експерти з розвитку штучного інтелекту, спираючись на оцінки даних на основі Pitchbook, вважають, що варто стежити за наступними китайськими компаніями: DeepSeek, Moonshot, Zhipu, Alibaba, ByteDance, Baichuan, Minimax, Open source та Stepfun.

Нагадаємо, китайська технологічна компанія Alibaba планує інвестувати не менше 380 млрд юанів (52,44 млрд доларів США) у свою інфраструктуру хмарних обчислень та штучного інтелекту протягом наступних трьох років.

Автор:
Тетяна Ковальчук