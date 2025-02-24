Alibaba інвестує понад 52 мільярди доларів у розвиток ШІ

Китайська технологічна компанія Alibaba планує інвестувати не менше 380 млрд юанів (52,44 млрд доларів США) у свою інфраструктуру хмарних обчислень та штучного інтелекту протягом наступних трьох років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Китайський гігант електронної комерції заявив про плани інвестувати у сектор штучного інтелекту, оголошуючи свої результати у п'ятницю, 21 лютого, але тоді не назвав точну цифру. Компанія повідомила про виторг у розмірі 280,15 млрд юанів за останні три місяці минулого року, що трохи перевершило оцінки аналітиків.

Alibaba заявила, що загальний обсяг інвестицій перевищує витрати компанії на ШІ та хмарні обчислення за останнє десятиліття.

Один із лідерів електронної комерції почав 2025 як переможець у гонці штучного інтелекту в Китаї, залучаючи інвесторів стратегічними діловими угодами. Акції Alibaba зросли більш ніж на 68% цього року.

Інші китайські компанії також інвестують у цей сектор: ByteDance, китайський власник TikTok, виділив цього року понад 150 млрд юанів капітальних витрат, більша частина яких, за даними джерел видання, буде направлена ​​на ШІ.

Що відомо про компанію Alibaba?

Alibaba — група компаній, що займаються бізнесом в Інтернеті. Знаходиться у приватній власності й базується в Китаї, в місті Ханчжоу. Але офіційно зареєстрована на Кайманових островах. Основними видами діяльності є торгові операції між компаніями за схемою B2B, роздрібна онлайн-торгівля. Володіє власною електронною платіжною системою Alipay, програмним забезпеченням для управління підприємством, а також відсортованими за регіонами і галузями базами даних товарів і підприємств.

Нагадаємо, китайська технологічна компанія Alibaba 29 січня випустила нову версію своєї моделі штучного інтелекту Qwen 2.5, яка, за її словами, перевершила високо оцінену модель DeepSeek-V3.