Alibaba випустила модель штучного інтелекту, яка може перевершувати DeepSeek-V3

Китайська технологічна компанія Alibaba в середу, 29 січня, випустила нову версію своєї моделі штучного інтелекту Qwen 2.5, яка, за її словами, перевершила високо оцінену модель DeepSeek-V3, повідомляє Reuters.

Час випуску Qwen 2.5-Max припав на перший день Місячного Нового року (Китайського Нового року), коли більшість китайців відпочивають на роботі і проводять час зі своїми сім'ями.

"Qwen 2.5-Max перевершує... майже за всіма показниками GPT-4o, DeepSeek-V3 і Llama-3.1-405B", — йдеться в оголошенні хмарного підрозділу Alibaba, опублікованому в офіційному акаунті WeChat, з посиланням на передові моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом OpenAI та Meta.

Випуск 10 січня штучного інтелекту DeepSeek на базі моделі DeepSeek-V3, а також випуск 20 січня його моделі R1 вразили Кремнієву долину і призвели до падіння акцій технологічних компаній, оскільки нібито низькі витрати китайського стартапу на розробку та експлуатацію спонукали інвесторів засумніватися у великих планах витрат провідних компаній у галузі штучного інтелекту в США.

Однак успіх DeepSeek також призвів до того, що її внутрішні конкуренти почали активно вдосконалювати власні моделі штучного інтелекту.

Через два дні після випуску DeepSeek-R1 власник TikTok ByteDance випустив оновлення своєї флагманської моделі ІІ, яка, за його словами, перевершила підтримувану Microsoft модель OpenAI o1 в AIME — еталонному тесті, який вимірює, наскільки добре моделі ІІ розуміють і реагують на складні інструкції.

Це перегукується із заявою DeepSeek про те, що її модель R1 конкурує з o1 від OpenAI за декількома показниками продуктивності.

Конкуренція на ринку ШІ

Попередник моделі DeepSeek V3, DeepSeek-V2, спровокував цінову війну моделей ІІ у Китаї після свого випуску у травні минулого року.

Той факт, що DeepSeek-V2 мав відкритий вихідний код і був безпрецедентно дешевим — всього 1 юань (0,14 дол. США) за 1 мільйон токенів (або одиниць даних, що обробляються моделлю ІІ), — привів до того, що хмарний підрозділ Alibaba оголосив про зниження цін до 97% на низку моделей.

Інші китайські технологічні компанії наслідували приклад, включаючи Baidu і найдорожчу інтернет-компанію країни Tencent.

Лян Веньфен, засновник DeepSeek, заявив в інтерв'ю китайському ЗМІ Waves у липні, що стартап "не турбують" цінові війни і що його головною метою є досягнення AGI (штучного інтелекту загального призначення).

Тоді як у великих китайських технологічних компаніях, таких як Alibaba, працюють сотні тисяч співробітників, DeepSeek діє як дослідницька лабораторія, в якій працюють переважно молоді випускники та докторанти провідних китайських університетів.

У своєму липневому інтерв'ю Лян заявив, що, на його думку, найбільші технологічні компанії Китаю можуть не відповідати майбутньому індустрії штучного інтелекту, порівнявши їхні високі витрати та вертикальну структуру з дбайливим веденням справ та вільним стилем управління DeepSeek.

"Великі фундаментальні моделі вимагають постійних інновацій, можливості технологічних гігантів мають свої межі", — зазначив Веньфен.

Нагадаємо, недавній випуск відкритої моделі штучного інтелекту DeepSeek-R1 від китайської компанії DeepSeek став значним відповіддю на обмеження, які Сполучені Штати наклали на доступ Китаю до передових технологій.

Крім того, китайський ШІ DeepSeek AI Assistant несподівано став лідером серед безкоштовних додатків у Apple App Store у Сполучених Штатах. Ця подія викликала резонанс у технологічному світі.