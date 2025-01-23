Ілон Маск розкритикував Трампа за проєкт з розвитку штучного інтелекту на $ 500 млрд: що йому відповіли

Мільярдер Ілон Маск розкритикував проєкт штучного інтелекту Stargate на $500 мільярдів, анонсований президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що його фінансисти не мають грошей.

Про це пише CNN.

Видання нагадує, що незабаром після того, як президент Трамп оголосив про масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) під назвою Stargate, керівники SoftBank, OpenAI та Oracle підтримали цю ініціативу, та пообіцяли інвестувати $100 мільярдів на початковому етапі з перспективою довести загальний обсяг вкладень до $500 мільярдів у найближчі роки.

Але Маск поставив під сумнів цю ініціативу.

"Насправді вони не мають таких грошей. SoftBank має набагато менше $10 мільярдів. У мене є достовірна інформація про це", — написав Маск у соціальній мережі X.

Цей коментар з критикою великого проєкту Білого дому з боку людини з найближчого оточення Трампа викликав неабиякий резонанс.

Але Маск давно ворогує з компанією OpenAI і заявив, що не довіряє її директору Сему Альтману.

Мільярдер вже судиться з компанією та Альтманом, звинувачуючи OpenAI у відході від початкової неприбуткової місії технології штучного інтелекту та використанні її лише для комерційних цілей.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відкинула критику Маска в інтерв’ю Fox News:

"Американці повинні довіряти словам президента Трампа та цих керівників. Президент Трамп захоплений цим проєктом у галузі ШІ, яка стрімко розвивається. США мають скористатися цією можливістю, особливо зважаючи на успіхи таких країн, як Китай. Ці інвестиції прийдуть до нашої країни, і разом із ними з’являться нові робочі місця для американців".

Натомість Сем Альтман відповів Маску.

"Це неправда, і ти це знаєш. Хочеш відвідати перший об’єкт, який уже в процесі будівництва? Це чудовий проєкт для країни. Я розумію, що те, що добре для країни, не завжди оптимально для твоїх компаній, але сподіваюся, на своїй новій посаді ти ставитимеш інтереси США на перше місце", - написав директор OpenAI у X.

wrong, as you surely know.



want to come visit the first site already under way?



this is great for the country. i realize what is great for the country isn't always what's optimal for your companies, but in your new role i hope you'll mostly put 🇺🇸 first. — Sam Altman (@sama) January 22, 2025

Джерело CNN, знайоме з проєктом Stargate, заявило, що слова Маска не відповідають дійсності.

За даними джерела, SoftBank має $24,3 мільярда на балансі та готовий залучати додаткові кошти для проєкту. Oracle має $11 мільярдів, а OpenAI — понад $10 мільярдів від останнього раунду венчурного фінансування.