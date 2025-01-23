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Илон Маск раскритиковал Трампа за проект по развитию искусственного интеллекта на $500 млрд: что ему ответили

Илон Маск
Илон Маск. Фото: x.com/elonmusk

Миллиардер Илон Маск раскритиковал проект искусственного интеллекта Stargate на $500 миллиардов, анонсированный президентом США Дональдом Трампом, заявив, что у его финансистов нет денег.

Об этом пишет CNN.

Издание напоминает, что вскоре после того, как президент Трамп объявил о масштабных инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) под названием Stargate, руководители SoftBank, OpenAI и Oracle поддержали эту инициативу и пообещали инвестировать $100 миллиардов на начальном этапе с перспективой доказать общий объем до $500 миллиардов в ближайшие годы.

Но Маск подверг сомнению эту инициативу.

"На самом деле у них нет таких денег. SoftBank имеет гораздо меньше $10 миллиардов. У меня есть достоверная информация об этом", — написал Маск в социальной сети X.

Этот комментарий с критикой крупного проекта Белого дома со стороны человека из ближайшего окружения Трампа вызвал большой резонанс.

Но Маск давно враждует с компанией OpenAI и заявил, что не доверяет ее директору Сэму Альтману.

Миллиардер уже судится с компанией и Альтманом, обвиняя OpenAI в отходе от первоначальной неприбыльной миссии технологии искусственного интеллекта и использовании ее только для коммерческих целей.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвергла критику Маска в интервью Fox News:

"Американцы должны доверять словам президента Трампа и этих руководителей. Президент Трамп увлечен этим стремительно развивающимся проектом в области ИИ. США должны воспользоваться этой возможностью, особенно учитывая успехи таких стран, как Китай. Эти инвестиции придут в нашу страну, и вместе с ими появятся новые рабочие места для американцев".

Сэм Альтман ответил Маску.

"Это неправда, и ты это знаешь. Хочешь посетить первый объект, который уже в процессе строительства? Это отличный проект для страны. Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для твоих компаний, но надеюсь, на своей новой должности ты будешь ставить интересы США во главу угла", — написал директор OpenAI в X.

Источник CNN, знакомый с проектом Stargate, заявил, что слова Маска не соответствуют действительности.

По данным источника, SoftBank имеет $24,3 миллиарда на балансе и готова привлекать дополнительные средства для проекта. Oracle имеет $11 миллиардов, а OpenAI – более $10 миллиардов от последнего раунда венчурного финансирования.

Автор:
Светлана Манько