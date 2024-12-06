Трамп назначил "царя искусственного интеллекта": Дэвид Сакс возглавит tech-политику Белого дома

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что назначает бывшего Главного операционного директора PayPal Дэвида Сакса "царем искусственного интеллекта" и криптовалюты.

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Об этом Трамп написал в Тruthsocial.

Такое назначение свидетельствует о еще одном шаге к пересмотру политики США.

"Сакс станет "царем искусственного интеллекта и криптографии Белого дома". Выполняя эту важную роль, Дэвид будет руководить политикой Администрации по искусственному интеллекту и крипту валюты – двух сфер, имеющих решающее значение для будущей американской конкурентоспособности", — пишет Трамп.

Он добавил, что Сакс сосредоточится на том, чтобы сделать Америку мировым лидером в обеих областях, будет защищать свободу слова в Интернете и убережет нас от предвзятости и цензуры больших технологий.

Также Сакс будет работать над законодательной базой, чтобы криптоиндустрия имела ясность, о которой она просила, и могла преуспеть в США.

Ожидается, что новый "царь" будет сотрудничать с другими чиновниками, такими как председатели Комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Их работа будет сосредоточена на изменении политики США относительно криптовалют и искусственного интеллекта, а также на консультациях с новой советом по криптовалют.

По данным Reuters, технопредприниматели, в том числе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и другие инвесторы, приветствовали это решение. Элад Гил назвал Сакса сильнейшим выбором для этой роли. Поддержку выразили и представители криптоиндустрии, считая, что минимальное регулирование будет способствовать инновациям.

Сооснователь Kindred Ventures Стив Джанг отметил, что хотя Сакс может инициировать некоторое регулирование, его подход останется практичным и сбалансированным. Инвесторы также обратили внимание на рост цен на криптовалюту: биткойн впервые превысил отметку в $100,000, что отмечено как важный этап для цифровых активов.

Сообщается, что назначение Сакса и создание нового консультативного совета отражают стремление администрации Трампа содействовать развитию криптоиндустрии и искусственного интеллекта. Наблюдатели ожидают, что США займет ведущую позицию в глобальной гонке инноваций, обеспечивая одновременно защиту потребителей и рост экономики.

Победа Трампа повлияла на криптовалюту

Напомним, 5 декабря крипровалюта Bitcoin впервые превысила отметку в 100 000 долларов, установив свой новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад.

Именно после победы Дональда Трампа на выборах президента США началось стремительное ралли криптовалют, поскольку многие криптовалютные магнаты вложили деньги в предвыборную кампанию, а в Конгресс прошли многие сторонники криптовалют.

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльную регулировку этого сектора.