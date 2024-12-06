Трамп призначив "царя штучного інтелекту": Девід Сакс очолить tech-політику Білого дому

Новообраний президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що призначає колишнього Головного операційного директора PayPal Девіда Сакса "царем штучного інтелекту" та криптовалюти.

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Про це Трамп написав у Тruthsocial.

Таке призначення свідчить про ще один крок до перегляду політики США.

"Сакс стане "царем штучного інтелекту та криптографії Білого дому". Виконуючи цю важливу роль, Девід керуватиме політикою Адміністрації щодо штучного інтелекту та крипто валюти - двох сфер, які мають вирішальне значення для майбутньої американської конкурентоспроможності", - пише Трамп.

Він додав, що Сакс зосередиться на тому, щоб зробити Америку світовим лідером в обох сферах, захищатиме свободу слова в Інтернеті та вбереже нас від упередженості та цензури великих технологій.

Також Сакс працюватиме над законодавчою базою, щоб криптоіндустрія мала ясність, про яку вона просила, і могла процвітати в США.

Очікується, що новий "цар" співпрацюватиме з іншими високопосадовцями, такими як голови Комісії з цінних паперів і бірж та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами. Їхня робота буде зосереджена на зміні політики США щодо криптовалют та штучного інтелекту, а також на консультаціях з новоствореною радою з криптовалют.

За даними Reuters, технопідприємці, зокрема генеральний директор OpenAI Сем Альтман та інші інвестори, привітали це рішення. Елад Гіл назвав Сакса сильним вибором для цієї ролі. Підтримку висловили й представники криптоіндустрії, вважаючи, що мінімальне регулювання сприятиме інноваціям.

Співзасновник Kindred Ventures Стів Джанг зазначив, що хоча Сакс може ініціювати деяке регулювання, його підхід залишиться практичним та збалансованим. Інвестори також звернули увагу на зростання цін на криптовалюту: біткойн вперше перевищив позначку $100,000, що відзначено як важливий етап для цифрових активів.

Повідомляється, що призначення Сакса та створення нової консультативної ради відображають прагнення адміністрації Трампа сприяти розвитку криптоіндустрії та штучного інтелекту. Спостерігачі очікують, що США займе провідну позицію в глобальній гонці інновацій, забезпечуючи водночас захист споживачів та зростання економіки.

Перемога Трампа вплинула на криптовалюту

Нагадаємо, 5 грудня крипровалюта Bitcoin вперше перевищила позначку 100 000 доларів, встановивши свій новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому.

Саме після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США розпочалося стрімке ралі криптовалют, оскільки багато криптовалютних магнатів вклали гроші у передвиборчу кампанію, а до Конгресу пройшло багато прихильників криптовалют.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.