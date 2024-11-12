Ціна біткоїна встановлює нові рекорди на тлі обрання Трампа президентом

Найпопулярніша криптовалюта у світі біткойн продовжує зростати у ціні після обрання президентом США Дональда Трампа і перевищила позначку $88 тис. за монету. З моменту виборів біткойн зріс більш ніж на 30%.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Bloomberg.

Прогноз - $100 тисяч до кінця року

Зазначається, що зростанню вартості біткоїна до 88 тисяч доларів сприяла підтримка цифрових активів новообраним президентом Дональдом Трампом. З моменту виборів, які відбулись 5 листопада, біткойн зріс більш ніж на 30%, майже щодня встановлюючи рекордні максимуми.

Фото: скріншот coinmarketcap.com

Як пише видання, біткойн продовжує перевершувати очікування аналітиків, встановлюючи нові максимуми. Акції компаній, пов'язаних з криптовалютами, також зросли. Біткоїн-проксі MicroStrategy подорожчав на 26%, а американська криптовалютна біржа Coinbase підскочила на 20%. Акції криптовалютних майнерів MARA Holdings та Riot Platforms зросли на 29% та 17% відповідно.

"Трейдери біткойн-опціонів вже придивляються до історичної ціни в 100 тисяч доларів за оригінальну криптовалюту. Інвестори роблять ставки на те, що біткойн подолає цей рубіж вже до кінця року, згідно з даними біржі криптоопціонів Deribit", - пише Bloomberg.

Чому дорожчає криптовалюта?

Саме після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США розпочалося стрімке ралі криптовалют, оскільки багато криптовалютних магнатів вклали гроші у передвиборчу кампанію, а до Конгресу пройшло багато прихильників криптовалют.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.

Трамп також розкритикував зусилля демократів щодо регулювання криптовалют. "Якщо ми не приймемо технології криптовалют і біткоїнів, це зроблять Китай і інші країни. Вони стануть домінуючими, а ми не можемо дозволити Китаю бути лідером. Вони вже досягли занадто великого прогресу", — підкреслив Трамп.

Серед його пропозицій — створення президентської консультативної ради з питань криптовалют та формування національного "запасу" біткоїнів. Це включає використання криптовалют, які вже є у розпорядженні уряду США, отриманих у результаті дій правоохоронних органів.

"Ніколи не продавайте свій біткоїн. Якщо мене оберуть, моя адміністрація зберігатиме 100% всього біткоїна, яким володіє або придбає уряд США в майбутньому", — додав Трамп.

Все це обіцяє велике майбутнє криптовалютному ринку не тільки в США, а й у всьому світі, і гарантує стабільний попит на біткоїн.