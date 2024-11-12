Цена биткоина устанавливает новые рекорды на фоне избрания Трампа президентом

Самая популярная криптовалюта в мире биткойн продолжает расти в цене после избрания президентом США Дональда Трампа и превысила отметку в $88 тыс. за монету. С момента выборов биткойн вырос более чем на 30%.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Прогноз – $100 тысяч до конца года

Отмечается, что росту стоимости биткоина до 88 тысяч долларов способствовала поддержка цифровых активов новоизбранным президентом Дональдом Трампом. С момента выборов, состоявшихся 5 ноября, биткойн вырос более чем на 30%, почти ежедневно устанавливая рекордные максимумы.

Фото: скриншот coinmarketcap.com

Как пишет издание, биткойн продолжает превосходить ожидания аналитиков, устанавливая новые максимумы. Акции компаний, связанных с криптовалютами, тоже выросли. Биткоин-прокси MicroStrategy подорожал на 26%, а американская криптовалютная биржа Coinbase подскочила на 20%. Акции криптовалютных майнеров MARA Holdings и Riot Platforms выросли на 29% и 17% соответственно.

"Трейдеры биткойн-опционов уже присматриваются к исторической цене в 100 тысяч долларов за оригинальную криптовалюту. Инвесторы делают ставки на то, что биткойн преодолеет этот рубеж уже до конца года, согласно данным биржи криптоопционов Deribit", – пишет Bloomberg.

Почему дорожает криптовалюта?

Именно после победы Дональда Трампа на выборах президента США началось стремительное ралли криптовалют, поскольку многие криптовалютные магнаты вложили деньги в предвыборную кампанию, а в Конгресс прошли многие сторонники криптовалют.

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльную регулировку этого сектора.

Трамп также раскритиковал усилия демократов по регулированию криптовалют. "Если мы не примем технологии криптовалют и биткоинов, это сделают Китай и другие страны. Они станут доминирующими, а мы не можем позволить Китаю быть лидером. Они уже добились слишком большого прогресса", — подчеркнул Трамп.

Среди его предложений — создание президентского консультативного совета по криптовалюту и формированию национального "запаса" биткоинов. Это включает использование криптовалют, уже имеющихся в распоряжении правительства США, полученных в результате действий правоохранительных органов.

"Никогда не продавайте свой биткоин. Если меня выберут, моя администрация будет хранить 100% всего биткоина, которым владеет или приобретет правительство США в будущем", — добавил Трамп.

Все это обещает большое будущее криптовалютному рынку не только в США, но и во всем мире, и гарантирует стабильный спрос на биткоин.