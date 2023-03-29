Alibaba подорожчала на $ 30 млрд після новин про поділ компанії

Після новини про поділ на шість підрозділів акції китайського онлайн-гіганта Alibaba подорожчали на 16%, збільшивши ринкову вартість компанії більш ніж на 30 мільярдів доларів.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що лідер онлайн-торгівлі Китаю здивував ринки, оголосивши про плани розділити свою імперію вартістю 220 мільярдів доларів на шість окремих підрозділів.

Таким чином Alibaba досягає двох цілей — заспокоїти уряд, який не довіряє великим технологіям, та інвесторів, травмованих багаторічним регулятивним придушенням.

Акції Alibaba злетіли більш ніж на 16% у Гонконзі, додавши понад 30 мільярдів доларів до ринкової вартості компанії.

Перехід до структури холдингової компанії є рідкістю для великих китайських технологічних фірм і може стати прикладом для інших, таких як оператор WeChat Tencent.

Адміністрація голови КНР Сі Цзіньпіна давно критикувала вплив онлайн-платформ та була стурбована тим, що концентрація влади та даних серед кількох технологічних компаній пригнічує інновації та загрожує контролю комуністичної партії над країною.

Реструктуризація Alibaba знаменує собою відхід від традиційної переваги інтернет-компанії зберігати більшість своїх операцій під одним дахом, керуючи всіма напрямками, від супермаркетів до центрів обробки даних.

"Для Пекіна це усуває занепокоєння щодо зловживання монополістичною владою з боку інтернет-гігантів. Поділ також може послужити шаблоном для аналогів Alibaba, але ми не очікуємо подібного кроку найближчим часом", — зауважує аналітики Evercore ISI Нео Ван і Джін Ван.

Це також сильний сигнал про те, що Alibaba готова залучити інвесторів і публічні ринки.

За оцінками Morgan Stanley, сукупна вартість Alibaba може досягати 530 мільярдів доларів.

Заява Alibaba про реорганізацію співпала з новинами про повернення її співзасновника Джека Ма до Китаю. Мільярдер виїхав із країни у 2020 році після конфлікту з регуляторами. Фактично він був змушений здати керування своїми компаніями, а сам зайнявся агробізнесом.

Нагадаємо, Alibaba за рік конфлікту Джека Ма з владою Китаю втратила в ціні 344 млрд доларів .