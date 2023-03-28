Alibaba ділиться на шість компаній

Підрозділи самостійно залучатимуть кошти та плануватимуть IPO. Після цієї інформації акції Alibaba на премаркеті у Нью-Йорку зросли на 9%.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Russia.

"Лише шляхом самореформи ми можемо створити майбутнє", - йдеться у листі гендиректора Alibaba Group Деніела Чжана співробітникам.

У рамках плану буде створено шість великих бізнес-груп: Alibaba Cloud Intelligence (хмарний бізнес очолить сам Чжан), Taobao Tmall, International Digital Commerce, а також Local Life (бізнес з доставки їжі), Cainiao (логістика) та Dawen Entertainment (цифрові медіа) та розваги).

Кожна бізнес-група матиме власні ради директорів. Контроль над ними здійснюватиме Alibaba Group у рамках моделі управління холдингової компанії.

Перехід до структури холдингової компанії - сигнал про те, що Alibaba готова залучити інвесторів після того, як Пекін 2020 року почав жорстко регулювати інтернет-сферу. Заява Alibaba про зміни збіглася з поверненням до Китаю співзасновника компанії мільярдера Джека Ма. У 2020 році критика Ма на адресу китайських регуляторних органів призвела до скасування Пекіном IPO Ant Group, після чого Ма покинув Китай.

Ринкова капіталізація китайського технологічного гіганта складає близько 220 млрд доларів.

Alibaba Group - компанія, що працює у сфері інтернет-комерції. Зокрема володіє порталами Taobao.com, Alibaba.com, AliExpress. Основними видами діяльності є торгові операції між компаніями за схемою B2B та роздрібна онлайн-торгівля. Також володіє однією з найбільших у світі інфраструктур для хмарних обчислень, має активи у ЗМІ та індустрії розваг.

Нагадаємо, Alibaba за рік конфлікту Джека Ма з владою Китаю втратила в ціні 344 млрд доларів .