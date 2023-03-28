Alibaba делится на шесть компаний

Подразделения будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO. После этой информации акции Alibaba на премаркете в Нью-Йорке выросли на 9%.

Об этом говорится в материале Forbes Russia.

"Только путем самореформы мы можем создать будущее", — говорится в письме гендиректора Alibaba Group Дэниела Чжана сотрудникам.

В рамках плана будут созданы шесть крупных бизнес-групп: Alibaba Cloud Intelligence (облачный бизнес возглавит сам Чжан), Taobao Tmall, International Digital Commerce, а также Local Life (бизнес по доставке еды), Cainiao (логистика) и Dawen Entertainment (цифровые медиа и развлечения).

Каждая бизнес-группа будет иметь собственные советы директоров. Контроль над ними будет осуществлять Alibaba Group в рамках модели управления холдинговой компании.

Переход к структуре холдинговой компании — сигнал о том, что Alibaba готова привлечь инвесторов после того, как Пекин в 2020 году начал жестко регулировать интернет-сферу. Заявление Alibaba об изменениях совпало с возвращением в Китай соучредителя компании миллиардера Джека Ма. В 2020 критика Ма в адрес китайских регуляторных органов привела к отмене Пекином IPO Ant Group, после чего Ма покинул Китай.

Рыночная капитализация китайского технологического гиганта составляет около 220 млрд долларов.

Alibaba Group — компания, работающая в сфере интернет-коммерции. В частности, владеет порталами Taobao.com, Alibaba.com, AliExpress. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, имеет активы в СМИ и индустрии развлечений.

Напомним, Alibaba за год конфликта Джека Ма с властями Китая потеряла в цене 344 млрд долларов.