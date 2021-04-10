Власти КНР выписали компании Alibaba рекордный для Китая штраф

Государственное управление по контролю за рынком (ГУКР) Китайской народной республики (КНР) наложило штраф на компанию Alibaba Group Holdings Co., Ltd., признав ее виновной в нарушении китайского антимонопольного законодательства.

Как сообщается на сайте регулятора, ГУКР потребовал от Alibaba Group прекратить противоправную деятельность и наложил штраф в размере 4% от всего объема продаж в Китае за 2019 год, то есть, общая сумма взыскания составит 18,228 млрд юаней, что эквивалентно $2,78 млрд.

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Таким образом, размер штрафа превысил предыдущий рекорд в корпоративной истории Китая, когда американская корпорация Qualcomm выплатила властям Поднебесной $975 млн.

ГУКР начала расследование в отношении Alibaba Group в декабре прошлого года. Управление подозревало компанию в злоупотребление своим доминирующим положением на китайском рынке онлайн-платформ розничной торговли.

По убеждению представителей контролирующего органа, Alibaba Group с 2015 принуждала пользоваться ее услугами "без права выбора", в частности, запрещала продавцам открывать магазины на других платформах.

Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что в Китае могут наложить на Alibaba рекордный штраф, а также потребовать от компании продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции.

Alibaba за многие годы создала внушительный портфель медиаактивов: компания владеет долей в Weibo, англоязычной гонконгской газетой South China Morning Post и некоторыми другими активами.

В ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO контролируемой Alibaba Ant Group, крупнейшей в Китае компании сферы финансовых технологий после того, как основатель компании Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов.

Сам Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba еще в 2019 году и постепенно сокращал долю в компании. Согласно данным на июль 2020 года, он владел менее 5% акций Alibaba.

Напомним, в мае прошлого года, общий объем продаж товаров на платформе Alibaba, несмотря на коронакризис, достиг исторического рубежа для компании — $1 трлн.