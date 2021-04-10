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В мире 1 час назад

Власти КНР выписали компании Alibaba рекордный для Китая штраф

Общая сумма взыскания составит 18,228 млрд юаней, что эквивалентно $2,78 млрд

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Государственное управление по контролю за рынком (ГУКР) Китайской народной республики (КНР) наложило штраф на компанию Alibaba Group Holdings Co., Ltd., признав ее виновной в нарушении китайского антимонопольного законодательства.

Как сообщается на сайте регулятора, ГУКР потребовал от Alibaba Group прекратить противоправную деятельность и наложил штраф в размере 4% от всего объема продаж в Китае за 2019 год, то есть, общая сумма взыскания составит 18,228 млрд юаней, что эквивалентно $2,78 млрд.

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Таким образом, размер штрафа превысил предыдущий рекорд в корпоративной истории Китая, когда американская корпорация Qualcomm выплатила властям Поднебесной $975 млн.

ГУКР начала расследование в отношении Alibaba Group в декабре прошлого года. Управление подозревало компанию в злоупотребление своим доминирующим положением на китайском рынке онлайн-платформ розничной торговли.

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По убеждению представителей контролирующего органа, Alibaba Group с 2015 принуждала пользоваться ее услугами "без права выбора", в частности, запрещала продавцам открывать магазины на других платформах.

Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что в Китае могут наложить на Alibaba рекордный штраф, а также потребовать от компании продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции.

Alibaba за многие годы создала внушительный портфель медиаактивов: компания владеет долей в Weibo, англоязычной гонконгской газетой South China Morning Post и некоторыми другими активами.

В ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO контролируемой Alibaba Ant Group, крупнейшей в Китае компании сферы финансовых технологий после того, как основатель компании Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов.

Сам Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba еще в 2019 году и постепенно сокращал долю в компании. Согласно данным на июль 2020 года, он владел менее 5% акций Alibaba.

Напомним, в мае прошлого года, общий объем продаж товаров на платформе Alibaba, несмотря на коронакризис, достиг исторического рубежа для компании — $1 трлн.

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