Экономика 50 минут назад

Ради поколения Z: в Alibaba сотрудники станут "функциями" без указания должностей

Оказалось, что такая политика улучшает эффективность работы компании

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Alibaba Group запустила международный проект по отмене названий должностей, чтобы привлечь молодых специалистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя в России дочерней компании китайской Alibaba Group — Cainiao Network.

"Мы провели исследование и выяснили, что когда человек видит в чате руководителя высокого уровня, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую. Для того чтобы избежать таких ситуаций, было принято решение убрать названия должностей из всех внутренних коммуникаций", — объяснила изданию лидер HR-функции Cainiao Network в России Евгения Волкова.

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Теперь сотрудники вместо должностей будут видеть в корпоративных мессенджерах, интранет-порталах или почте только название функции, например "функция маркетинга" или "функция корпоративных коммуникаций".

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По словам Волковой, в период карантина сотрудники стали чаще общаться онлайн и, как показал процесс групповых переговоров, указание должностей негативно влияет на общую дискуссию, а при взаимодействии напрямую с руководством снижается инициативность.

В то же время она подчеркнула, что Alibaba стремится к открытости, и в корпоративном мессенджере любой сотрудник может написать или позвонить руководителю любого уровня, в том числе основателю группы Джеку Ма и гендиректору Дэниелу Чжану.

Как отметила представительница "дочки" Alibaba, исследование показало, что плоская структура организации крайне важна для "поколения Z". По ее словам, сейчас Cainiao и Alibaba активно набирают молодых менеджеров для охвата новых целевых аудиторий, а возможность для выпускников вузов сразу на равных общаться с топ-менеджерами без привязки к должности позитивно сказывается на качестве работы: в некоторых проектах скорость реализации выросла наполовину.

Отметим, что кризис, вызванный пандемией Covid-19, позитивно повлиял на состояние Alibaba. Общий объем продаж товаров за прошедший финансовый год на платформе достиг 1 трлн долларов.

Напомним также, что Alibaba начнет выявлять музыкальный плагиат с помощью блокчейн-технологий.

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