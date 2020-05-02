Alibaba начнет выявлять музыкальный плагиат с помощью блокчейн-технологий

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba получил патент на блокчейн-систему, которая позволяет определять оригинальность музыкальных композиций и противостоять нарушителям авторских прав.

Как сообщает Bits.Media, бюро по регистрации патентов и товарных знаков США (USPTO) выдало Alibaba патент на систему, которая решает одну из основных проблем индустрии звукозаписи — защиту авторских прав на музыкальные треки путем размещения и проверки этого контента на блокчейне.

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По информации издания, в работе блокчейна участвуют один узел валидатор и узлы музыкальной библиотеки. Валидатор выполняет "анализ оригинальности" музыкальной дорожки, чтобы оценить, насколько ее мелодия, темп, текст и ритм похожи на другие треки в библиотеке.

Эти данные публикуются в блокчейне и обобщаются во втором отчете о проверке, который также включает коэффициент сходства. В итоге система дает рекомендацию об оригинальности трека от множества узлов.

Эксперты Alibaba утверждают, что этот метод проверки песен поможет предотвратить усилия людей, чье вмешательство в музыкальные файлы нарушает существующие гарантии авторских прав, включая хэширование музыкальных треков для подтверждения их подлинности.

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"До сих пор не существует платформы, которую можно было бы использовать для анализа сходства музыкальных произведений с целью выявления плагиата или имитаций песен", — заявляют специалисты.

В компании отмечают, что анализ оригинальности музыкальных треков на основе блокчейна может "частично решить" проблему. Система может стать универсальным решением, так как музыкальные библиотеки со всего мира могут действовать как распределенные узлы.

Решение Alibaba предусматривает использование смарт-контрактов.

"Смарт-контракт выполняется с меньшим вмешательством человека и имеет преимущества децентрализованной власти, а достоверность проведения анализа оригинальности музыкальной композиции с его помощью повышается", — рассказали специалисты.

Этот патент — не первая попытка Alibaba использовать блокчейн для защиты авторских прав. Напомним, что в 2017 году компания начала применять блокчейн в системе учета интеллектуальной собственности глобальных предприятий и брендов.

Другие компании также тестируют технологию для реализации аналогичных решений. В частности, два года назад Intel заявила, что применит блокчейн для защиты авторских прав на цифровые изображения. В конце прошлого года Итальянское Общество авторов и издателей (SIAE) объявило о сотрудничестве с проектом Algorand для разработки новой экосистемы управления авторскими правами.

Напомним, китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов.