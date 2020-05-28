Потребрынки 20 минут назад

Годовые продажи Alibaba перевалили за $1 триллион

Пандемия коронавируса помогла китайскому интернет-гиганту достичь рекордной отметки

Alibaba Group. Фото: holographica.space Alibaba Group. Фото: holographica.space
Alibaba Group. Фото: holographica.space

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, позитивно повлиял на состояние китайской компании Alibaba Group.

Об этом сообщает Retail Detail.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, указано, что общий объем продаж товаров на платформе достиг исторического рубежа для компании — $1 трлн.

Известно, что такую цель компания ставила перед собой 5 лет назад.

"Количество онлайн-заказов в период с января по конец марта выросло на 19%", — говорится в сообщении.

Как отмечается, карантин также принес Alibaba множество новых пользователей из менее развитых районов Китая, которые теперь активно пользуются онлайн-площадкой. Среди них не только частные лица, но и розничная торговля, включающая небольшие местные магазины.

Теперь годовой доход Alibaba составил $71 млрд. Компания сумела расширить клиентскую базу и добавила к ней 960 млн активных пользователей.  Даже в марте, когда ощущались большие проблемы с доставкой, рост объемов продаж составил 22%.

Читайте также:
Основатели Amazon и AliExpress станут триллионерами к 2030 году — прогноз

Согласно прогнозам компании, выручка за 2021 финансовый год достигнет отметки $91 млрд, поскольку Китай продолжает восстанавливаться после пандемии и в стране постепенно налаживается не только работа предприятий, но и потребительское поведение клиентов.

Помимо прочего, все больше предприятий полностью переходит на онлайн-закупки необходимых товаров, поскольку в условиях карантина стало очевидно, что этот способ один из наиболее удобных и наименее затратных.

Ранее сообщалось, что китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Банки Украины в апреле получили 9 млрд грн прибыли
Банки Украины в апреле получили 9 млрд грн прибыли
IKEA приостановила работу своего украинского интернет-магазина
IKEA приостановила работу своего украинского интернет-магазина
Fozzy Group получила кредит от ЕБРР в сумме $60 млн
Fozzy Group получила кредит от ЕБРР в сумме $60 млн
Загрузка...
Новое видео
Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий: о росте жалоб от бизнеса и системных проблемах государства / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цены на клубнику покатились вниз

  3. "Укрзализныця" уволила руководство филиала "Интерсити"

  4. "Укрзализныця" решила выделить вокзалы в отдельное подразделение

  5. Коронавирусом в Украине за сутки заболели 477 человек, а выздоровели — 444

Загрузка...