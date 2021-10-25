Alibaba за год конфликта Джека Ма с властями Китая потеряла в цене $344 млрд

Компания Alibaba Group Holding, работающая в сфере интернет-коммерции, стала мировым лидером по падению стоимости за последний год. Как свидетельствуют данные американского информагентства Bloomberg, рыночная капитализация китайского техногиганта упала за этот период на 344 млрд долларов.

Именно в октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма резко критиковал финансовую систему Китая и выступил за ее реформирование, заявив, в частности, что чрезмерный контроль регулирующих органов КНР может "задушить" инновации.

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Вскоре после этого выступления, в начале ноября, сорвалось IPO компании китайского миллиардера Ant Group, которое могло стать крупнейшим в истории, а сам он пропал из виду на три месяца, из-за чего тогда поползли слухи о его возможном аресте.

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Из-за усиления регуляторного давления китайских властей на Alibaba акции компании на Гонконгской бирже "просели" с рекордного максимума в октябре прошлого года до рекордного минимума три недели назад. Несмотря на 30%-ное восстановление с 5 октября, они по-прежнему на 43% дешевле пикового значения октября 2020 года.

В свою очередь из десяти компаний больше всего, по данным Bloomberg, потерявших в своей капитализации за прошедший год, восемь оказались китайскими.

Так, второе место с более чем трехкратным отрывом занял разработчик сервиса коротких видео Kuaishou Technology, упавший в стоимости на 104 млрд долларов.

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Кроме того, это страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance (-66,1 млрд и -50,8 млрд долларов соответственно), IT-компания Tencent (-65,4 млрд), брокер недвижимости KE Holdings (-50,3 млрд), образовательный сервис TAL Education (-39,1 млрд) и вейпинговая компания RLX (-36,7 млрд долларов).

Из некитайских компаний в топ-10 вошли американский сервис видеосвязи Zoom, подешевевший на 63 млрд долларов, и японский холдинг Softbank, упавший в цене на 40,9 млрд долларов.