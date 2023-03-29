Alibaba подорожала на $30 млрд после новостей о разделе компании

После новости о разделе на шесть подразделений акции китайского онлайн-гиганта Alibaba подорожали на 16%, увеличив рыночную стоимость компании более чем на 30 миллиардов долларов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что лидер онлайн-торговли Китая удивил рынки, объявив о планах разделить свою империю стоимостью 220 миллиардов долларов на шесть отдельных подразделений.

Таким образом, Alibaba достигает двух целей — успокоить правительство, не доверяющее большим технологиям, и инвесторов, травмированных многолетним регулятивным подавлением.

Акции Alibaba взлетели более чем на 16% в Гонконге, прибавив более 30 миллиардов долларов к рыночной стоимости компании.

Переход к структуре холдинговой компании является редкостью для крупных китайских технологических фирм и может послужить примером для других, таких как оператор WeChat Tencent.

Администрация главы КНР Си Цзиньпина давно критиковала влияние онлайн-платформ и была обеспокоена тем, что концентрация власти и данных среди нескольких технологических компаний угнетает инновации и угрожает контролю коммунистической партии над страной.

Реструктуризация Alibaba знаменует собой отход от традиционного преимущества интернет-компании сохранять большинство своих операций под одной крышей, управляя всеми направлениями, от супермаркетов до центров обработки данных.

"Для Пекина это устраняет беспокойство по поводу злоупотребления монополистическими властями со стороны интернет-гигантов. Разделение также может послужить шаблоном для аналогов Alibaba, но мы не ожидаем подобного шага в ближайшее время", — отмечает аналитики Evercore ISI Нео Ван и Джин Ван.

Это также мощный сигнал о том, что Alibaba готова привлечь инвесторов и общественные рынки.

По оценкам Morgan Stanley, совокупная стоимость Alibaba может достигать 530 миллиардов долларов.

Заявление Alibaba о реорганизации совпало с новостями о возвращении ее соучредителя Джека Ма в Китай. Миллиардер уехал из страны в 2020 году после конфликта с регуляторами. Фактически он был вынужден сдать управление своими компаниями, а сам занялся агробизнесом.

Напомним, Alibaba за год конфликта Джека Ма с властями Китая потеряла в цене 344 млрд долларов .