В США внесли AliExpress в список "пиратских" рынков — Китай заявил о дискриминации

Офис торгового представительства США (USTR) 17 февраля 2022 года внес платформу AliExpress и мессенджер WeChat в список онлайн и офлайн пиратских рынков. Всего в перечне указаны 42 онлайн и 35 физических рынков, которые участвуют в подделке товарных знаков или нарушении авторских прав. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Причиной внесения в список USTR назвал увеличение на платформе AliExpress, принадлежащей Alibaba Group Holding Ltd, количества поддельных товаров и контрафактной продукции. А мессенджери WeChat (Tencent), по заявлению ведомства, способствуют подделке товарных знаков.

В список входят также базирующиеся в Китае онлайн-рынки Baidu Wangpan, DHGate, Pinduoduo и Taobao и девять физических рынков из этой страны.

На заявление отреагировали в Пекине.

"Китай всегда уделяет большое внимание вопросам защиты прав на интеллектуальную собственность. Мы настаиваем, чтобы США перестали политизировать торгово-экономические вопросы", — сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он призвал "занять объективную позицию по отношению к компаниям КНР", а также создать для них "справедливые и недискриминационные условия".

Представители Alibaba заявили, что продолжат работу с государственными органами для решения проблем в области защиты интеллектуальной собственности на своих платформах.

"Мы с нетерпением ждем продолжения работы с правительствами, чтобы понять и решить все проблемы, связанные с защитой интеллектуальной собственности на наших платформах", — прокомментировали представители Alibaba.

Напомним, китайский интернет-ритейлер Alibaba Group, который владеет площадками AliExpress, Tmall и TaoBao, установил рекорд продаж 11 ноября 2021 года, в День холостяка они достигли $84,5 млрд. На торговых площадках Alibaba купили товары 900 млн человек.

При этом компания Alibaba Group Holding, работающая в сфере интернет-коммерции, стала мировым лидером по падению стоимости за период с октября 2020 по октябрь 2021 года. Рыночная капитализация китайского техногиганта упала на 344 млрд долларов. Это во многом произошло из-за конфликта основателя Alibaba Джека Ма с властями КНР. Он резко критиковал финансовую систему Китая и выступил за ее реформирование.