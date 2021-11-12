Потребрынки 40 минут назад

Новый рекорд: в День холостяка Alibaba продал товаров на 84,5 млрд долларов

На торговых площадках Alibaba купили товары 900 млн человек

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group, который владеет площадками AliExpress, Tmall и TaoBao, установил новый рекорд продаж 11 ноября, в День холостяка. Так, продажи достигли 540,3 млрд юаней ($84,5 млрд), когда в прошлом году составляли 498,2 млрд юаней. 

Об этом передает издание Bloomberg

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Всего в распродаже приняли участие 900 млн человек, которые купили продукцию 290 тысяч брендов.

Однако в компании отметили, что продажи во время ежегодного шопинга выросли на 8,5%, что является самым медленным темпом за всю историю, так как с 2009 года они росли на двузначные цифры ежегодно.

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Акции Alibaba, торгуемые в США, в четверг закрылись с повышением на 2,4%. Таким образом, высокие показатели в этом году могут ослабить опасения инвесторов, которые борются с 30%-ным падением акций компании из-за усиления регуляторного давления китайских властей. 

В 2020 году продажи на Alibaba в День холостяка выросли до $75 млрд, а в 2019 году за первый час компания заработала $13 млрд.

В 2018 году Alibaba продала товаров на $30 млрд. За первые 85 секунд распродажи компания заработала $1 млрд, а уже к концу первого часа во время распродаж доходы компании достигли почти $10 млрд.

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Отметим, что с момента своего дебюта в 2009 году День холостяков затмил продажи Черной пятницы и Киберпонедельника в США как по интенсивности, так и по размеру. Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября в так называемый День холостяка. Его название связано с датой (11.11) и традицией: молодые студенты, не имеющие пары, в этот день покупали себе подарок. В День холостяков продается больше товаров, чем за пять дней американского марафона продаж со Дня благодарения до Киберпонедельника.

Напомним, что, по данным компании "Делойт", средний бюджет на новогодние покупки в этом году увеличится на 5% по сравнению с прошлым. 

Источник фото: Depositphotos

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