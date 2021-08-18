ТОП-5 товаров, которые украинцы покупают на распродажах и которыми потом не пользуются

Около 82% украинцев признались, что в течение последнего года чаще, чем раньше, покупали товары на распродаже. Таковы результаты исследования международного сервиса со скидками Picodi.com, который в июле 2021 года провел среди своих пользователей интернет-опрос.

Как выяснилось, реже всего на распродажах покупатели ищут лекарства, украшения и автомобили. А вот чаще всего по акции наши соотечественники покупают продукты, одежду и обувь, косметику и парфюмерию.

Собственно, именно эти категории товаров попадают в топ‐5 покупок, которые впоследствии отправляются в мусор или пылятся на полках. Список вещей с распродаж, которыми потом не пользуются, выглядит так:

Одежда и обувь;

книги;

косметика и парфюмерия;

продукты;

нижнее бельё.

Как выяснили аналитики портала, мужчины (46%) и женщины (60%) сошлись во мнении, что благодаря скидкам и акциям можно хорошо сэкономить. Также покупатели отметили, что на распродажах они могут познакомиться с новыми брендами и товарами.

Третьим по популярности ответом среди обоих полов (40% женщин и 33% мужчин) было утверждение, что изначальная цена слишком завышена, поэтому они выбирают товары со скидкой.

Но не все предпочитают покупать на распродажах. 27% мужчин и 9% женщин не покупают по акции, потому что, по их мнению, товары хорошего качества стоят своей цены. Еще 8% женщин и 19% мужчин совершают покупки, не задумываясь о цене.

Также есть отдельная категория покупателей, которая опасается, что продукция со скидкой — это неактуальные товары или худшего качества.

Специалисты сервиса также узнали, что покупку некоторых товаров украинцы готовы отложить в ожидании снижения цены. Прежде всего, это электроника и бытовая техника (88%), одежда и обувь (85%), косметика и парфюмерия (82%) и услуги, связанные с отпуском и путешествиями.

Однако есть товары, которые украинцы предпочитают купить здесь и сейчас вне зависимости от цены: это лекарства (52%), автомобили и автозапчасти (47%), продукты (46%), книги (43%), зоотовары (43%) и доставка еды (43%).

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