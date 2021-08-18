Кешбэк и купоны на скидки: каким образом украинцы экономят на покупках

Пандемия вынудила многих украинцев экономить на покупках — оказалось, что чаще всего в нашей стране это делают с помощью кешбэк-сервисов.

К такому выводу пришли аналитики международного сервиса со скидками Picodi.com, проведя в июле 2021 года интернет-опрос среди своих пользователей.

Около 19% опрошенных знают об этих сервисах и пользуются ими регулярно, а еще 35% пользуются иногда. Четверть анкетированных указали, что знают о кешбэк-сервисах, но не пользуются ними, а 21% не в курсе такого метода экономии.

На второе место по популярности попали купонные сервисы: 12% пользователей платформы регулярно ими пользуются, 36% — иногда, 22% — знают, но не используют, а 30% не знают о них.

Эксперты сайта указывают, что покупатели в Украине в попытке сэкономить пользуются и сайтами сравнения цен. Регулярно заглядывают на них 16% респондентов, а еще 32% — время от времени. При этом 26% знают об этих сайтах, но предпочитают не пользоваться, а ещё 26% не слышали о таких.

А вот меньше всего среди наших потребителей востребованы приложения для покупки нераспроданных блюд — почти две трети опрошенных даже не знают, что это.

Популярности нет и у каталогов магазинов (63% не в курсе таких), разнообразных плагинов для браузеров (62%) и отделов с продуктами с коротким сроком годности. Если 27% не знают о таких отделах, то 31% покупателей хотя и слышали о них, но предпочитают не приобретать там товары.

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