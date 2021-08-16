Чтобы подготовить ребенка к школе, нужно потратить до $100 (ИНФОГРАФИКА)

В 2021 году, чтобы собрать школьника к новому учебному году, понадобится до $100. Так, комплект самых необходимых вещей для мальчика обойдется в 2428 грн, а для девочки — 2 388 грн. Самой дорогой покупкой, которая обойдется примерно в 11,3 тысячи грн, будет ноутбук в случае онлайн-обучения.

Итоговую сумму, необходимую на сборы школьника, подсчитали аналитики OLX.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, эксперты отмечают: школьную форму сегодня можно заменить комплектом из рубашки и брюк для мальчика или комплектом из блузки и юбки/сарафана для девочки. Судя по предложениям на OLX, гардероб для мальчика обойдется приблизительно в 1450 грн. Это на 7% дороже прошлогодней цены. В комплект входят: 2 рубашки (по 150 грн), брюки (200 грн), туфли (300 грн), спортивный костюм с кроссовками (300 и 350 грн соответственно).

Родители, которые хотят сэкономить больше 650 грн, могут рассмотреть уже бывшие в употреблении вещи. К примеру, комплект одежды для мальчика обойдется в 800 грн, что на 15 грн меньше, чем в 202 году.

Школьницу одеть выйдет слегка дешевле — комплект обойдется в 1410 грн. В него входят: 2 блузки (по 180 грн), юбка (200 грн), туфли (250 грн), спортивный костюм и кроссовки (по 300 грн). В прошлом году подобный комплект стоил всего на 10 грн меньше. Аналитики отмечают, что при желании можно дополнительно купить сарафан, средняя цена которого 170 грн. Также родители могут сэкономить почти 50%, если купят б/у-одежду — тогда стоимость набора составит 750 грн (на 25 грн меньше, чем в 2020-м).

Читайте также: Минздрав инициирует продление карантина в Украине до ноября

Если же говорить о канцелярских принадлежностях, то минимальная цена составит 211 грн. В этой сумме учтены: 10 тетрадей на 18 листов (по 4 грн), три шариковые ручки (от 1 грн 20 копеек до 120 грн), два карандаша (от 3 до 50 грн), линейка (от 2 до 100 грн), набор фломастеров (от 20 до 190 грн), а также пенал и дневник (80 и 60 грн соответственно).

По данным аналитиков OLX, в среднем рюкзак для школьника обойдется в 460 грн (250 грн для б/у). Новая сумка для обуви будет стоить около 135 грн, а та, что была в использовании, — 97 грн. Также некоторые из родителей советуют приобрести и ланчбокс за 172 грн.

Как и в прошлом году, в случае карантина школьников придется обеспечить планшетом или ноутбуком, а также наушниками. Стоимость техники будет зависеть от бренда, но в среднем новый ноутбук стоит около 11 тысяч 300 грн. Планшет — 2770 грн, а беспроводные наушники — 970 грн. В случае покупки б/у техники цифры составят 6400 грн, 1320 грн и 880 грн соответственно.

Читайте также: Новые нормы школьного питания в Украине начнут действовать с 1 сентября

"Чтобы обеспечить детей всем необходимым к началу нового учебного года, родителям придется инвестировать в школьника около 2428 грн, а в школьницу — 2388 грн. Для тех, кто захочет сэкономить собственные средства и купить б/у вещи, сумма будет меньшей и составит 1530 грн и 1480 грн соответственно. Но не забывайте, что к указанным суммам следует добавить и расходы на технику, если школы все же будут вынуждены закрыть свои двери на карантин", — резюмируют в OLX.

Напомним, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о трех вариантах начала нового учебного года в Украине. По его словам, сентябрь и начало октября не так уязвимы в отношении заболеваний, да и сезонные заболевания еще не будут активны.

"Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", — сообщил министр.

Читайте также: В Украине хотят изменить условия обучения во время карантина

Первый наиболее благоприятный сценарий — "зеленая" карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если у них будут вспышки заболеваний. Второй вариант — пессимистичный. Это высокий уровень заболеваемости. МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы, то есть начальная школа и специальные заведения, то есть инклюзивно-ресурсные центры, работали в обычном режиме. Третий сценарий — средний уровень заболеваемости, "желтая" и "оранжевая" зоны. Местные власти могут переводить обучение на смешанную или дистанционную форму.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!