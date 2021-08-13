Минобразования рассматривает 3 сценария начала нового учебного года в Украине

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о трех вариантах начала нового учебного года в Украине.

Эти варианты планируют миксовать, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом, заявил глава ведомства в интервью "Главкому".

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По его словам, сентябрь и начало октября не так уязвимы в отношении заболеваний, да и сезонные заболевания еще не будут активны.

"Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", — сообщил министр.

Вместе с тем, у МОН есть три сценария того, как будет проходить учебный год в 2021-2022 годах, отметил Шкарлет.

Первый наиболее благоприятный сценарий — "зеленая" карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если у них будут вспышки заболеваний.

Второй вариант — совсем пессимистичный. Это — высокий уровень заболеваемости. МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы, то есть начальная школа и специальные заведения, то есть инклюзивно-ресурсные центры, работали в обычном режиме.

При этом изменения предусматривают, что должно быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах.

Третий сценарий — средний уровень заболеваемости, "желтая" и "оранжевая" зоны. Местные власти могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму.

При этом показатель у 80% вакцинированных учителей будет позволять учебному заведению, даже во время пребывания в "желтой" или "оранжевой" зонах, работать полностью в обычном режиме.

Напомним, Кабинет министров на заседании 11 августа решил продлить действие в Украине адаптивного карантина для предотвращения заболеваемости Covid-19 на месяц, до 1 октября 2021 года.

Также сообщалось, что с 1 сентября 2021 года начнут действовать новые нормы питания в детских садах и школах Украины.