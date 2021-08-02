В Госпродпотребслужбе назвали число школ, где до сих пор нет канализации

В Украине не имеют доступа к централизованным сетям водоснабжения, то есть используют воду из колодцев, 4018 учебных заведений.

В частности, как говорится в сообщении Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, на привозной воде работают 604 пищеблока учебных заведений.

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В ведомстве сообщают, что с начала года провели 5686 комиссионных проверок объектов водоснабжения, при этом почти на каждом втором (52,9%) проверенном объекте были установлены нарушения даже при том, что украинские нормы недостаточно, по мнению Госпродпотребслужбы, жесткие и требуют скорейшей модернизации.

"Наши стандарты качества не дотягивают до европейских. Определенные показатели в Украине совсем не принимаются во внимание, некоторые нормативы в Европе значительно жестче. Нам нужно менять законодательство и подтягивать нормы к европейским. Надеюсь, что до конца года будем иметь важные решения, которые позволят усилить контроль за качеством воды и изменить ситуацию в стране с водоснабжением", — отметила глава службы Владислава Магалецкая.

Проверки также установили, что в нескольких областях нарушения в централизованном водоснабжении носят тотальный характер. В частности, нарушения требований соблюдения санитарного законодательства в Запорожской области зафиксированы на 98% проверенных объектах, в Днепропетровской — на 90%, в Сумской — на 88%, в Николаевской — на 93%, в Ровенской — на 89%, в Киевской — на 100%.

Наибольшие показатели отклонения проб питьевой воды по микробиологическим показателям установлены в Николаевской и Ивано-Франковской областях. Значительные отклонения проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям установлены в Запорожской, Николаевской и Ровенской областях.

Отметим, что, по данным Госслужбы статистики на 2021/21 учебный год, в Украине имеется 14,9 тысячи учреждений всеобщего среднего образования, 711 учреждений профессионально-технического образования и 338 учреждений высшего образования. Таким образом, без канализации в стране работают, исходя из вышеприведенной цифры, четверть всех учреждений образования.

Напомним, что на последнем заседании Совета нацбезопасности и обороны, прошедшем 30 июля в Краматорске Донецкой области, был снова поднят вопрос о состоянии водных ресурсов в Украине, который на заседании в начале июня вызвал, по словам секретаря совета Алексея Данилова, острую критику президента Владимира Зеленского и был отложен.

Президент, по словам Данилова, был недоволен и на новом заседании СНБО раскритиковал Государственную экологическую службу за бездеятельность в сфере водного хозяйства. Секретарь совета, в частности, сообщил, что на заседании было решено обеспечить в ближайшее время канализацией те школы и больницы, где ее до сих пор нет.

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