Происшествия 30 минут назад

Реки Днестр и Южный Буг потеряют более 30% воды, а Днепр 20% — исследование

Экологи провели исследование, как будет снижаться уровень воды в реках Украины из-за изменения климата

Фото: "Экодия" Фото: "Экодия"
Фото: "Экодия"

Водный сток в украинских реках Днестр и Южный Буг к концу века может снизиться на треть, а в Днепре — на 20%.

Чтобы это предотвратить, нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века, следует из результатов исследования "Анализ влияния климатических изменений на водные ресурсы Украины", которое представила ОО "Экодия" совместно с учеными.

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В частности, ученые проанализировали, как будут меняться реки при двух различных сценариях изменения климата: "мягком", предусматривающем уменьшение выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением, и "жестком", при котором никаких мер по борьбе с климатическим кризисом не произойдет.

Результаты показывают, что к концу века в большинстве бассейнов Украины речной сток уменьшится в обоих сценариях:

- в бассейне Днепра предусматривается снижение водного стока в среднем до -20% (и до 24% летом), с января по март возможно небольшое увеличение;

- в бассейне Западного Буга сток может уменьшиться в среднем от 28% до 30% во все месяцы, кроме февраля; наибольшее снижение ожидается осенью (до 32%);

- в бассейне Днестра при "жестком" сценарии на конец века ожидается катастрофическое снижение стока — в отдельные месяцы до 36-38%;

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- уменьшение водного стока бассейна реки Припять будет находиться в диапазоне от -12 до -23%, однако уменьшение стока в период летней межени может достичь 37%;

- в бассейне Десны значительных изменений не прогнозируется, а вот в январе-марте речной сток, наоборот, может вырасти от 28% до 45%; в другие месяцы ожидается незначительное уменьшение стока;

- в бассейне Южного Буга в конце века ожидается существенное снижение среднего годового стока — до 30%, а в отдельные месяцы до 45%.

Предполагается, что от недостатка воды будут страдать различные отрасли экономики. В первую очередь ее почувствует на себе сельское хозяйство, которое уже сейчас страдает от засух.

Среди уязвимых отраслей также — энергетика и металлургия, которые уже сейчас являются крупнейшими потребителями воды.

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Как прогнозируется, пострадает и коммунальное хозяйство — вплоть до ограничения водоснабжения для населения, которое коснется и крупных городов.

"В целом исследования показывают, что если выбросы парниковых газов будут продолжать расти, уменьшение водности в реках будет существенно сильнее, чем при "мягком" сценарии, который предусматривает сокращение выбросов. Это еще раз подчеркивает, что катастрофических последствий можно избежать, если страны примут амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, перейдут на возобновляемые источники энергии и будут сохранять природные экосистемы", — заявила эксперт по вопросам изменения климата ОО "Экодия" Софья Садогурская.

Как сообщалось, исходя из данных исследования Института мировых ресурсов, Украина заняла второе место по рискам засухи среди всех стран мира.

Напомним, что по данным ООН, засуха является скрытым глобальным кризисом, который рискует стать "следующей пандемией".

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