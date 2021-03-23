Глобальный дефицит воды грозит человечеству в ближайшее десятилетие — ЮНЕСКО

В ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды.
Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, посвященном Всемирному дню водных ресурсов.
Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, "к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%".
При этом, как прогнозируется, ситуация ухудшится за счет других глобальных проблем, в частности последствий пандемии коронавируса.
Авторы доклада отмечают, что в свете нынешнего кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения гигиенических потребностей "становится актуальной как никогда".
Экологи убеждены, что мир прилагает недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов, и сейчас очень остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.
"Вода — это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роль в человеческих обществах", — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула.
Как известно, 22 марта по инициативе ООН отмечается Всемирный день водных ресурсов.
Напомним, США 19 февраля официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению, из которого страна вышла при президентстве Дональда Трампа.
Также сообщалось, что в 2020 году совокупный экономический ущерб от природных катастроф в 2020 году составит $210 млрд, из которых $82 млрд — застрахованные убытки.