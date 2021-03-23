Общество 3 часа назад

Глобальный дефицит воды грозит человечеству в ближайшее десятилетие — ЮНЕСКО

К 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды.

Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, посвященном Всемирному дню водных ресурсов.

Кратко и по делу в Telegram

Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, "к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%".

При этом, как прогнозируется, ситуация ухудшится за счет других глобальных проблем, в частности последствий пандемии коронавируса.

Авторы доклада отмечают, что в свете нынешнего кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения гигиенических потребностей "становится актуальной как никогда".

Экологи убеждены, что мир прилагает недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов, и сейчас очень остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.

Читайте также:
Самый теплый год: в 2020 году в Киеве зафиксировали сразу 36 температурных рекордов

"Вода — это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роль в человеческих обществах", — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула.

Как известно, 22 марта по инициативе ООН отмечается Всемирный день водных ресурсов.

Напомним, США 19 февраля официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению, из которого страна вышла при президентстве Дональда Трампа.

Также сообщалось, что в 2020 году совокупный экономический ущерб от природных катастроф в 2020 году составит $210 млрд, из которых $82 млрд — застрахованные убытки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укртатнафта" обещает закрыть дефицит дизеля из-за прекращения импорта из РФ
"Укртатнафта" обещает закрыть дефицит дизеля из-за прекращения импорта из РФ
Кравчук поменял свое мнение о подаче воды в Крым: "За все несет ответственность Россия"
Кравчук поменял свое мнение о подаче воды в Крым: "За все несет ответственность Россия"
В аннексированном Крыму полностью истощены два водохранилища — СМИ
В аннексированном Крыму полностью истощены два водохранилища — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Власти Киева отказались от остановки гортранспорта на время локдауна

  3. Ахметов решил выплатить себе 1,3 млрд грн дивидендов ПУМБа за 2020 год

  4. Глобальный дефицит воды грозит человечеству в ближайшее десятилетие — ЮНЕСКО

  5. Поставками продукции "Роснефти" в Украину будет заниматься Coral Energy

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...