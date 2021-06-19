"Следующей пандемией" может стать засуха — ООН

Засуха является скрытым глобальным кризисом, который рискует стать "следующей пандемией".

Об этом заявила специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий Маме Мизутори, сообщает The Guardian.

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Указано, что страны призвали принять срочные меры по использованию воды и земли и преодоления чрезвычайной ситуации с климатом, в частности, говорится о засухе.

"Засуха — это скрытый глобальный кризис, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочных мер по использованию водных и земельных ресурсов и борьбы с чрезвычайной ситуацией с климатом", — говорится в заявлении.

Как отмечается, не менее 1,5 млрд человек пострадали от засухи в этом веке, а экономические затраты за это время примерно оцениваются в $124 млрд (89 млрд фунтов стерлингов).

"Настоящая стоимость, скорее всего, будет в разы выше, поскольку такие оценки не включают большую часть влияния на развивающиеся страны", — говорится в докладе.

Мизутори отметила, что в ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить с водным стрессом.

"Спрос будет опережать предложение в течение определенных периодов. Засуха является главным фактором деградации земель и снижения урожайности основных сельскохозяйственных культур", — заявила она.

При этом представитель ООН добавила, что многие люди имели представление о засухе, которая влияет на пустыни Африки, но это не так.

Сейчас засуха набирает масштабы, и к концу века почти все страны испытают ее в большей или меньшей степени, предупредили в организации.

Ранее сообщалось, что в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере кофе, сахара и апельсинового сока, сезон дождей завершился практически без осадков, что поставило под угрозу урожай апельсинов и кофе.

Напомним, исследования показывают, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.