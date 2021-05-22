В Бразилии сильная засуха ставит под угрозу урожай кофе и апельсинов

В Бразилии, крупнейшем в мире экспортере кофе, сахара и апельсинового сока, сезон дождей завершился практически без осадков.

Это значит, что урожай апельсинов и кофе находится под угрозой, сообщает Bloomberg.

Указано, что почвы в центрально-южном (сельскохозяйственном) регионе страны сейчас иссушены, а уровень воды в реках низкий.

При этом засуха настолько сильна, что фермеры опасаются, что у них закончатся запасы воды, которые могли бы сохранить урожай в течение следующих нескольких месяцев.

Как отмечается, перспектива увядания апельсиновых деревьев и кофе наступает в то время, когда цены на сельскохозяйственные культуры поднимаются к многолетним максимумам, что усиливает опасения по поводу продовольственной инфляции.

Более того, высокие цены на продукты питания могут усугубить голод — общемировую проблему, которую только усилила пандемия Covid-19.

Контракты на кофе и сахар-сырец на бирже ICE Futures в Нью-Йорке уже достигли четырехлетних максимумов.

Как пишет издание, если даже на орошаемых землях не будет достаточно воды, производство кофе и апельсинов в Бразилии может сократиться второй год подряд. Текущий урожай апельсинов в Бразилии уже упал на 31% по сравнению с предыдущим сезоном, что является максимальным показателем за 33 года. Производство арабики также значительно снижается.

По словам метеорологов, более сильная засуха в некоторых районах Бразилии отмечалась еще с 2020 года.

Усугубляет нынешние опасения еще и тот факт, что типичный сезон засухи в 2021 году продлится дольше обычного. Регулярные дожди вернутся в сельскохозяйственный регион страны с октября по ноябрь.

"Обычно это случается уже в сентябре", — говорит метеоролог из Somar Meteorologia Селсу Оливейра.

Известно, что под орошением в Бразилии находятся около 30% урожая апельсинов в и 15% полей арабики.

Ранее сообщалось, что в Индии, втором крупнейшем в мире производителе этого товара, чайные плантации страдают от засухи и коронавируса. Из-за COVID-19 у работников урожай чайных листьев некому собирать, и местные ассоциации прогнозируют рост цен.