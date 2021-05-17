В Индии работники чайных плантаций не могут собрать урожай из-за COVID-19 и засухи

В Индии, втором крупнейшем в мире производителе этого товара, чайные плантации страдают от засухи и коронавируса.

Из-за COVID-19 у работников урожай чайных листьев некому собирать, и местные ассоциации прогнозируют рост цен, сообщает Financial Times.

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В частности, в штате Ассам на северо-востоке Индии, где производится больше всего чая в стране, COVID-19 обнаружили на 90 из 800 чайных плантаций. Коронавирус обнаружили где-то у 500 человек, но это число еще может возрасти с ростом количества тестов.

В связи с этим глава Чайного совета Индии Прабат Безболуа в разговоре с изданием предположил, что в случае, если ситуацию не возьмут под контроль, вспышки COVID-19 на плантациях могут ударить по сезону и привести к росту цен на товар.

В то же время работники плантаций жалуются на несоблюдение эпидемических ограничений: места, где они живут, переполнены, а людей заставляют двигаться большими группами, говорится в письме президента студенческой ассоциации чайных племен Ассама.

Как отмечается, чтобы защитить работников чайных плантаций, для них по всей стране открывают специальные пункты вакцинации. Но на фоне сложной ситуации с COVID-19 обеспечить всех вакцинами не получается, утверждает глава Индийской чайной ассоциации Вивек Гоенко.

Еще один фактор, который сказывается на чайном сезоне в Индии, — сильные засухи на северо-востоке страны, из-за которых чайные листья быстро вянут и опадают. Производители опасаются, что этим могут воспользоваться ближайшие страны-конкуренты, например Шри-Ланка.

Как известно, Индия является крупнейшим после Китая производителем чая в мире: ежегодно она экспортирует около 900 тысяч тонн товара (для сравнения: ежегодный чайный экспорт Китая составляет 2,4 млн тонн, а Шри-Ланки — 300 тысяч тонн).

По данным аналитической фирмы Van Rees, которые приводит FT, производство чая на севере Индии в марте 2021 года составило 47 тысяч тонн, тогда как в марте предпандемийного 2019-го — 60 тысяч тонн.

Согласно официальным данным, по состоянию на 16 мая в Индии коронавирус обнаружили всего у 24,7 млн человек, из которых 270 тысяч умерли. С середины апреля ежедневно COVID-19 обнаруживают более чем у 200 тысяч человек (рекордный показатель более 414 тысяч человек был зафиксирован 6 мая).

Напомним, в 2020 году в Украину было импортировано 17,2 тысячи тонн чая на общую сумму $60,4 млн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.