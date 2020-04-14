Из-за пандемии коронавируса миру грозит дефицит чая — СМИ

Ограничительные меры, принятые в Индии и Кении из-за вспышки коронавируса, угрожают мировым поставкам чая. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Financial Times.

По данным агентства, в Индии меры изоляции были изначально введены с 25 марта по 14 апреля, однако премьер-министр страны Нарендра Моди во вторник, 14 апреля, объявил об их продлении до 3 мая.

В регионах Ассам и Дарджилинг экономическая активность была приостановлена накануне начала сезона сбора урожая чая. Первые листья чая сорта дарджилинг, который также называют "чайным шампанским", были утеряны, поскольку они уже слишком крупные для производства.

Правительство Индии заявляло, что производство чая получит статус критически важной отрасли и будет освобождено от ограничительных мер, но местные власти в Ассаме и Дарджилинге не смогли предоставить необходимых разрешений, чтобы плантации продолжили работать.

"Первый урожай дарджилинга утерян, и, если мы не откроемся в скором времени, мы потеряем и второй", — предупредил президент Warren Tea и председатель ассоциации Indian Tea Association Вивек Гоенка.

В африканских странах-производителях чая, включая Кению, из-за пандемии были нарушены перевозки продукции от плантаций до портов.

Власти Кении в начале апреля объявили о введении сроком на три недели ограничительных мер, которые затронули работу порта Момбаса, откуда экспортируется чай.

Помимо этого, введение комендантского часа на Шри-Ланке привело к временной остановке производства, которое, однако, было возобновлено.

Мировые поставки скорее всего будут ограничены в течение ближайших трех-шести месяцев. При этом Индия потеряет 150 тысяч тонн чая, что составляет 10% производства.

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Обеспокоенность снижением предложения вынудило трейдеров увеличить закупки, чтобы обеспечить себя запасами.

Чай был одним из продуктов, который активно закупали перед введением мер изоляции. На неделе, завершившейся 21 марта, продажи чая в Великобритании выросли на 55% по сравнению с 2019 годом.

До начала кризиса отрасль сталкивалась с избытком предложения и падением цен. В марте экспортные цены в Кении, Индии и на Шри-Ланке упали до минимума за последние 11 лет. Снижение цен осложнило положение многих производителей в Индии. Чайные компании опасаются, что падение доходов из-за пандемии усугубит ситуацию.

Напомним, в октябре правительство Шри-Ланки инициировало глобальную кампанию по продвижению цейлонского чая как собственного национального бренда на рынке Украины.