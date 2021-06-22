Украина имеет самые высокие риски засухи среди всех стран мира — исследование

Исходя из данных исследования Института мировых ресурсов, Украина заняла второе место по рискам засухи среди всех стран мира. На первом месте Молдова.

Об этом стало известно из исследования Института мировых ресурсов.

Так, в исследовании проведенном Институтом мировых ресурсов, были собраны данные по 138 странам. Учитывались во внимание интенсивность прошлой засухи, дефицит воды, уязвимость от засухи, численность населения, посевов и поголовья скота.

Читайте также: В Бразилии сильная засуха ставит под угрозу урожай кофе и апельсинов

Лидерами первой пятерки по засухе стали такие страны, как: Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.

Значительная часть стран Африки не были проанализированы.

Ученые отметили, что Украина и Молдова в прошлом году пострадали от разрушительной засухи, которая привела к значительному снижению урожая.

Читайте также: В Индии работники чайных плантаций не могут собрать урожай из-за COVID-19 и засухи

При этом, страны, подверженные риску засухи, не всегда должны испытывать большой дефицит воды. Однако последствия все равно могут быть серьезными.

Напомним, что по данным ООН, засуха является скрытым глобальным кризисом, который рискует стать "следующей пандемией".

Источник фото: Depositphotos