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В мире 1 час назад

В Африке перевернулось судно, без вести пропали более 150 человек

Количество погибших к настоящему времени остается невыясненным

Река Нигер. Фото: Getty Images Река Нигер. Фото: Getty Images
Река Нигер. Фото: Getty Images

26 мая в Нигерии в штате Кебби перевернулось переполненное судно, которое перевозило пассажиров по реке Нигер.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местного губернатора, количество жертв в настоящее время остается невыясненным.

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Деревянная лодка местного производства перевернулась посреди реки. Тела до сих пор находят. "Мы пока не можем определить их количество", — заявил помощник губернатора по СМИ Яхая Сарки.

По его словам, трагедия случилась недалеко от города Вара на берегу озера Кайндзи, устье которого впадает в реку Нигер.

В издании отмечают, что многие пассажиры возвращались с работ на золотоносном прииске, обнаруженном недавно в Нигере.

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По информации AFP, на судне находилось около 180 человек, хотя оно было рассчитано только на 80 человек. Судно также перевозило мешки с песком с кустарного золотого рудника поблизости.

В издании отмечают, что около 20 пассажиров были спасены, четверо погибли. Еще 156 человек пока не найдены, они считаются утонувшими.

Напомним, 16 апреля этого  года недалеко от побережья Туниса произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.

В апреле 2015 года в результате кораблекрушения, которое произошло в 70 милях от побережья Ливии, погибли 700 человек.

Судно затонуло в ливийских территориальных водах в 130 милях (210 км) от южного итальянского острова Лампедуза, сообщил представитель итальянской береговой охраны. 

Перед этим в результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 400 мигрантов.

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