Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году — NASA

По состоянию на 2020 год Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Об этом свидетельствует исследование американских ученых из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (NOAA), сообщает The Guardian.

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Согласно новым исследованиям, описанным как "беспрецедентное" увеличение на фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

При этом ученые сообщили в новом исследовании, что "энергетический дисбаланс Земли почти удвоился" с 2005 по 2019 год. Рост был описан как "тревожный".

Как отмечается, "энергетический дисбаланс" означает разницу между тем, сколько "излучающей энергии" Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью по сравнению с тем, сколько "теплового инфракрасного излучения" возвращается обратно в космос.

"Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться", — говорится в заявлении NASA по этому исследованию.

При сравнении спутниковых датчиков, ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

Указано, что эта система сбора данных позволяет "точно оценить скорость нагрева мирового океана".

"Тенденции, которые мы обнаружили, в определенном смысле были весьма тревожными", — сказал ведущий автор исследования и исследователь NASA Норман Леб.

Известно, что повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае двигалось бы в космос. Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега.

Исследователи также заявили, что "естественный" сдвиг в Тихом океане от прохладной фазы к теплой, видимо, имел значительную роль в усилении этого энергетического дисбаланса.

К тому же, исследование показало, что если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата.

Ранее в Украине начала действовать система мониторинга отчетности и верификации парниковых выбросов. Две трети земель Украины из-за изменений климата в последние годы превращаются в зону рискованного земледелия.

Как сообщалось, в Арктике растаял рекордно большой отрезок морского льда. Он сопоставим с площадью Украины и Италии вместе взятых.

Напомним, во многих странах мира глобальное потепление нагревает ночи быстрее, чем дни. Это выяснили британские ученые из Эксетерского университета.