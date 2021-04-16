IT и Телеком 1 час назад

Программа Google Earth показала изменения на Земле за последние 37 лет (ФОТО)

В интерактивном формате можно увидеть, как климатические изменения, вырубка лесов и расширение городов повлияли на определенный регион

Фото: Google Earth Фото: Google Earth
Фото: Google Earth

Программа Google Earth получила наибольшее обновление за последние четыре года, позволяющее пользователям увидеть изменения, которые произошли на планете Земля за последние 37 лет.

Об этом сообщает CNBC.

Кратко и по делу в Telegram

Всего в Google Earth содержится более 24 млн фотографий Земли, которые были сделаны спутниками за последние 37 лет.

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Указано, что в интерактивном формате можно увидеть, как климатические изменения, вырубка лесов и расширение городов повлияли на определенный регион.

Например, вот как выглядел Дубай в 1984 году:

И вот как город выглядит по состоянию на 2020 год:

Ледник Колумбия на Аляске в 1984 году:

Вот как глобальное потепление повлияло на него по состоянию на 2020 год:

Посмотреть на изменения, произошедшие в Украине за последние 37 лет, можно здесь.

Как известно, Google Earth — это бесплатная программа компании Google, отображающая виртуальный глобус. В рамках этого проекта в интернет были выложены аэрофотоснимки и сателлитные снимки большей части Земли.

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Сейчас программа доступна в двух различных лицензиях: Google Earth, бесплатная версия с ограниченной функциональностью, и Google Earth Pro, предлагаемая для коммерческого использования. Программа, которая изначально была англоязычной, переведена на 45 языков, включая украинский.

Напомним, во многих странах мира глобальное потепление нагревает ночи быстрее, чем дни. Это выяснили британские ученые из Эксетерского университета.

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