Происшествия 50 минут назад

В Арктике растаял рекордно большой отрезок морского льда: больше площади Украины

Зимний размер протяженности льда в 2021 году достигнул пика 21 марта

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

В Арктике растаял рекордно большой отрезок морского льда.

Он сопоставим с площадью Украины и Италии вместе взятых, сообщает Scitechdaily.

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При этом зимний размер протяженности льда в 2021 году достигнул пика 21 марта.

В частности, максимальный размер протяженности арктического льда в этом году достиг пика в 14,77 млн квадратных километров, что на 880 тысяч квадратных километров ниже среднего максимума с 1981 по 2010 год.

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Как уточняется, — это эквивалентно отсутствию площади льда, сопоставимой с площадью Украины и Италии вместе взятых.

Отмечается, что это изображение было сделано с использованием данных, предоставленных Японским агентством аэрокосмических исследований.

Ранее от Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Он в пять раз больше Киева.

Тем временем исследователи Университетского колледжа Лондона установили, что лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем считалось ранее.

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Кроме того, метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет.

Напомним, во многих странах мира глобальное потепление нагревает ночи быстрее, чем дни. Это выяснили британские ученые из Эксетерского университета.

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