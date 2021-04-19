Происшествия 1 час назад

Глобальное потепление: в Атлантике растаял один из крупнейших в мире айсбергов

Айсберг A68 уменьшился в площади с 6000 до примерно 20 квадратных километров

Айсберг A68 в начале своего существования. Фото: Getty Images Айсберг A68 в начале своего существования. Фото: Getty Images
Айсберг A68 в начале своего существования. Фото: Getty Images

Один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял.

В частности, айсберг уменьшился в площади до примерно 20,5 квадратных километров, то есть почти в 300 раз, сообщает BBC.

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От Антарктиды он откололся в 2017 году с площадью почти в 6000 квадратных километров.

"Спутники показывают, что этот мегаайсберг сейчас практически исчез — от него остались бесчисленные мелкие фрагменты, которые, по словам Национального ледового центра США, больше не стоит отслеживать", — говорится в сообщении.

Как уточняется, A68 откололся чуть более трех лет назад от ледникового шельфа на краю Антарктического полуострова.

В течение года он почти не двигался, но затем начал дрейфовать на север.

По словам ученых, айсберг разрушили волны, теплая вода и высокая температура воздуха в Атлантике.

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Напомним, в начале марта 2021 года стало известно, что айсберг под названием A-74 окончательно оторвался от ледникового шельфа Антарктиды. Американское космическое агентство NASA показало впечатляющую фотографию этого айсберга из космоса. A-74 имеет площадь около 1270 квадратных километров, что равняется размеру Нью-Йорка.

Как сообщалось, во многих странах мира глобальное потепление нагревает ночи быстрее, чем дни. Это выяснили британские ученые из Эксетерского университета.

Ранее программа Google Earth получила наибольшее обновление за последние четыре года, позволяющее пользователям увидеть изменения, которые произошли на планете Земля за последние 37 лет.

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