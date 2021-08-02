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30 минут назад

Остатки препаратов для лечения COVID-19 обнаружили в украинских реках

Речь идет о водах Днепра, Днестра и Северского Донца

Фото: facebook.com/Ukrhydroenergo Фото: facebook.com/Ukrhydroenergo
Фото: facebook.com/Ukrhydroenergo

В ходе целевого скрининга в воде главных рек Украины экологи обнаружили остатки препаратов для лечения COVID-19.

Речь идет о водах Днепра, Днестра и Северского Донца, заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Михаил Хорев в интервью каналу "Дом".

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По его словам, в воде этих рек обнаружили большое количество цинка, пестициды, металлы, а также фармпрепараты. В то же время в воде почти не обнаружили ртути.

"Ковидных препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", — сказал Хорев.

Замминистра также объяснил, как остатки препаратов для лечения COVID-19 и других лекарств попадают в речную воду.

"Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и тому подобное. Это все выводится из организма и рано или поздно попадает в водный объект", — отметил замминистра.

Однако содержание COVID-препаратов в воде, как сказал Хорев, не является особенностью Украины. Такая же ситуация сейчас наблюдается и в реках Европы, утверждает чиновник.

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"Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде — это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", — добавил он.

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