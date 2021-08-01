В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма "Дельта"

В Эстонии лабораторные исследования спрея для носа с антителами к коронавирусу, разработанного в сотрудничестве с эстонскими компаниями и университетами, доказали его эффективность в блокировании широко распространенного в настоящее время дельта-штамма коронавируса.

Об этом сообщает Postimees.

В частности, лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.

Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав младший сказал, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, которые, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызывают наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии.

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", — отметил Март Устав младший.

Указано, что решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Причем с юридической точки зрения это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.

Как отмечается, Bioblock — это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава. Для разработки и продажи BioBlock был сформирован консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OÜ Teadus ja Tegu.

На данный момент технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

Ранее специалисты из британской Службы общественного здравоохранения (PHE) обнаружили заражение новой мутацией коронавируса B.1.621.

Перед этим глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса.

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