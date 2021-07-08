Новые нормы школьного питания в Украине начнут действовать с 1 сентября

Новые нормы питания в детских садах и школах Украины начнут действовать не ранее чем с 1 сентября 2021 года.

Это следует из разъяснения Минобразования и Минздрава по отдельным вопросам организации питания в 2021-2022 годах в учреждениях дошкольного, общего среднего образования, сообщается на сайте Кабмина.

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"Согласно пункту 4 постановления правительства №305, новые нормы питания вступают в силу с 1 сентября 2021 года, то есть на сегодняшний день постановление Кабмина от 22 ноября 2004 года №1591 "Об утверждении норм питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха" действует и подлежит применению", — говорится в сообщении.

Более того, несмотря на объективные трудности с организацией закупок пищевых продуктов и/или услуг по питанию, возникающие у учреждений образования и их учредителей, Минздрав совместно с МОН разработали проект необходимых изменений в постановление №305. В частности, изменения предусматривают установление гибкого переходного периода на новые нормы питания в период с 1 сентября 2021 года до 1 января 2022 года.

"Учитывая это, на сегодняшний день отсутствуют правовые основания для осуществления мероприятий по государственному надзору (контролю) за соблюдением учебными заведениями и их учредителями новых норм питания, предусмотренных законодательством", — доложили в правительстве.

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24 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школы в рамках стандартов нового питания не обязаны использовать предложенную технологическую карту из 160 блюд, а могут формировать свое меню в соответствии с утвержденными стандартами.

Как сообщалось, в начале июня 2021 года в Черновицкой области произошло массовое отравление в одном из детских садов региона. В частности, за медицинской помощью обратились 26 детей и двое взрослых.

Напомним, в марте под Харьковом после массового отравления закрыли детский сад.

Перед этим в Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. В частности, было известно о почти 40 пострадавших.