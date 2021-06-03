На Буковине в одном из детсадов отравились 26 детей и двое взрослых

В Черновицкой области произошло массовое отравление в одном из детских садов региона.

В частности, за медицинской помощью обратились 26 детей и двое взрослых, сообщает пресс-служба областной полиции.

Указано, что в селе Испас Вижницкого района к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного детсада.

"Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами в целом обратились 28 человек — 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и, учитывая легкое течение заболевания, отпустили домой", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сейчас пострадавшие дети находятся под наблюдением семейных врачей.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

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Напомним, в марте под Харьковом после массового отравления закрыли детский сад.

Перед этим в Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. В частности, было известно о почти 40 пострадавших.

Также сообщалось, что в городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 сентября 2020 года с отравлением в медучреждения обратился 101 человек. Вскоре число пострадавших увеличилось до 181 человека.