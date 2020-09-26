Происшествия 1 час назад

Отравление в Коломые: число пострадавших возросло до 181 человека

При этом госпитализированы 56 человек

Фото: freeimg.ru Фото: freeimg.ru
Фото: freeimg.ru

В городе Коломыя Ивано-Франковской области от острой кишечной инфекции пострадал уже 181 человек.

При этом госпитализированы 56 человек, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"В период с 24 по 25 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" обратился 181 человек... 56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении. Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", — говорится в сообщении.

Указано, что все обратившиеся за медпомощью ели в местной столовой "Леон".

Ранее отмечалось также, что сотрудники местного лабораторного центра исследуют образцы пищевых продуктов, проб воды и смывов с объектов окружающей среды.

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По состоянию на 25 сентября в Коломые Ивано-Франковской области насчитывалось 124 пострадавших от острой кишечной инфекции.

Перед этим сообщалось, что в городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 сентября с отравлением в медучреждения обратился 101 человек.

Напомним, во Львовской области 14 человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения ресторана в пгт Борислав.

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