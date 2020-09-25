Происшествия 10 минут назад

В Ивано-Франковской области массовое отравление: в Коломые отравились более 100 человек

В частности, 44 человека были госпитализированы, 57 — находятся на амбулаторном лечении

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 сентября с отравлением в медучреждения обратился 101 человек.

Все они накануне употребляли пищу в столовой "Леон", сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что у всех пациентов диагноз — острая кишечная инфекция. Из них 44 человека были госпитализированы, 57 — находятся на амбулаторном лечении.

"Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", — доложили в ГСЧС.

Напомним, в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Также сообщалось, что в августе в селе Липцы под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом.

Читайте также:
Массовое отравление в Ровенской области: на больничных койках оказались 39 человек

Кроме того, в Харьковской области у двух женщин обнаружили ботулизм. Они накануне употребляли в пищу вяленую рыбу. Одна из женщин была госпитализирована в среднем состоянии.

Ранее во Львовской области 14 человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения ресторана в пгт Борислав.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Посылка с ядом: Трампа хотели отравить рицином
Посылка с ядом: Трампа хотели отравить рицином
В центре Киева прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие (ВИДЕО)
В центре Киева прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие (ВИДЕО)
Авария на газопроводе под Киевом: транзит газа в ЕС обеспечен в штатном режиме
Авария на газопроводе под Киевом: транзит газа в ЕС обеспечен в штатном режиме
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Шахтерские забастовки: горняки Кривбасса останавливают шахты

  3. В Украине обновили карантинные зоны

  4. "Нафтогаз" из-за миллиардных убытков повышает цены на газ

  5. В Киеве задержали банду хакеров, которые опустошали банковские карты

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...