В Ивано-Франковской области массовое отравление: в Коломые отравились более 100 человек

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 сентября с отравлением в медучреждения обратился 101 человек.

Все они накануне употребляли пищу в столовой "Леон", сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Указано, что у всех пациентов диагноз — острая кишечная инфекция. Из них 44 человека были госпитализированы, 57 — находятся на амбулаторном лечении.

"Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", — доложили в ГСЧС.

Напомним, в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Также сообщалось, что в августе в селе Липцы под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом.

Кроме того, в Харьковской области у двух женщин обнаружили ботулизм. Они накануне употребляли в пищу вяленую рыбу. Одна из женщин была госпитализирована в среднем состоянии.

Ранее во Львовской области 14 человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения ресторана в пгт Борислав.