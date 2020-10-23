Общество 1 час назад

В украинских школах запретят продавать сосиски и газировку

Пока ученики на карантине, Минздрав решил озаботиться меню школьных столовых

Фото: ГУ Госпотребслужбы в Николаевской области Фото: ГУ Госпотребслужбы в Николаевской области
Фото: ГУ Госпотребслужбы в Николаевской области

Министерство здравоохранения предлагает запретить закупку и дальнейшую продажу в учреждениях образования и детских учреждениях оздоровления и отдыха ряда продуктов питания, которые рассматривает как вредные.

Как говорится в сообщении ведомства, оно разработало соответствующий проект постановления Кабинета министров, который решило вынести на общественное обсуждение.

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"Мировая тенденция говорит о том, что наши дети стали больше есть вредной пищи и меньше двигаться. Поэтому, необходимо сделать детское питание разнообразным и полезным", — прокомментировал инициативу замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Запретить в школах Минздрав предлагает технологически обработанные мясные и рыбные блюда (колбасы, сосиски, полуфабрикаты и так далее), сладкие газированные напитки, энергетические и любые друге напитки с содержанием сахара.

Кроме того, предусматривается ограничение в меню суточного количества соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.

При этом документом намерены впервые урегулировать на законодательном уровне вопрос питания детей с особыми диетическими потребностями (сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и тому подобное).

Отметим, что 19 октября глава комитета Рады по образованию Сергей Бабак заверил, что с ноября украинские школы и детсады снова заработают даже при наихудшем сценарии с заболеваемостью Covid-19 в стране.

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